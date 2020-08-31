В Коми открыт новый железнодорожный вокзал открылся на станции Сосногорск

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28 августа в Республике Коми было торжественно открыто новое здание вокзала на станции Сосногорск Северной железной дороги. Оно полностью построено из модульных конструкций, а при проектировании использовались BIM-технологии (BIM — информационное моделирование здания.

Старый деревянный вокзал, прослуживший более 70 лет, не отвечал современным требованиям, в нём отсутствовали водопровод и канализация. Он находился в аварийном состоянии и был постепенно демонтирован в ходе реализации проекта вместе со зданиями, попадающими в зону строительной площадки. А для обслуживания пассажиров до завершения строительных работ возвели временный блок вокзала с кассами и небольшим залом ожидания.

© rkomi.ru

© rkomi.ru

© rkomi.ru

Вокзал Сосногорска разработан специалистами института «Ленгипротранспуть». При проведении строительно-монтажных работ использовались готовые блочно-модульные конструкции, изготовленные в заводских условиях. Новый вокзал представляет собой одноэтажное здание в классическом стиле, украшенное колоннадой, башней с часами, балюстрадой и гармонично вписанное в ландшафт. Его предшественник не обладал стилистической выраженностью и больше напоминал барак, нежели архитектурное сооружение.

Здание площадью более 1000 м2 и вместимостью 50 человек построено с учётом требований по обслуживанию различных групп населения, в том числе инвалидов. К услугам пассажиров просторный зал ожидания с кафе, информационными табло и стойкой связи, где есть возможность зарядки мобильных устройств. Для инвалидов предусмотрены места в зале ожидания, специализированное кассовое окно, пандусы. Тактильная плитка поможет ориентироваться слабовидящим.

© rkomi.ru

© rkomi.ru

© rkomi.ru

© rkomi.ru

© rkomi.ru

«Новый вокзал для Сосногорска — это прорыв из 1942 года, когда был построен старый вокзал, в нынешнее цифровое время. Я хочу искренне поблагодарить холдинг „РЖД“ за человеческий и деловой подход к реализации этого проекта», — сказал врио главы Республики Коми Владимир Уйба.

«Уверен, вокзал станет для Сосногорска новым очагом культуры и отправной точкой для множества счастливых встреч, увлекательных путешествий и новых открытий», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника Северной дороги Игорь Наталенко.

В тот же день в зале ожидания нового вокзала открылась выставка картин «Чутское масло», написанных нефтью, прошли мастер-классы по рисованию в технике нефтяной живописи. А к перрону прибыл арт-состав на паровозной тяге, привёзший вагон исторического наследия СЖД с экспозицией, охватывающей историю дороги со второй половины XIX века до наших дней, а также доставивший артистов, которые выступили перед участниками церемонии открытия вокзала.

В июле текущего года из Сосногорска было отправлено 5,6 тыс. пассажиров (на 22,7% больше, чем в июне), в том числе в дальнем следовании — 5,1 тыс., в пригородном сообщении — 0,5 тыс. (на уровне июня).