Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 5

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1. 1 сентября 2020 года в селе им. 9 Января Оренбургского района (Оренбургская область) открылась новая «Школа Ясень» на 300 мест.

Это 16 полных классов в разных параллелях. При этом в среднем в каждом классе будет по 25 учеников.

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Обучением школьников будут заниматься 22 учителя. Педагогический состав образовательного учреждения укомплектован на 100%, в этом году коллектив пополнился тремя молодыми специалистами. Площадь сельской школы составляет 7 491 квадратных метров. В здании разместились 20 учебных кабинетов, среди которых мастерские для мальчиков и девочек, современные кабинеты информатики, логопеда и лингафонный кабинет. Для первоклашек оборудована спальня-игровая и отдельная игровая комната — для учащихся 2-4 классов. В новой школе есть актовый зал со сценой на 180 мест, артистическая гримерная. Занятия физкультурой будут проходить в спортивном зале. Здесь есть и тренерская, и раздевалки с душевыми и санузлами.

Также в школе размещен пищеблок с обеденным залом и медицинские помещения. А на территории «храма науки» располагается современная многофункциональная спортивная и детская игровая площадки. Образовательное учреждение обеспечено системой информации и навигации для всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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2. В р. Кабардино-Балкария в г. Нальчик открыта новая общеобразовательная школа № 33.

В Нальчике продолжается строительство новой школы — 2019.07.23 — ВЕСТИ КБР © vestikbr.ru

Новая школа рассчитана на 1420 детей, которые будут заниматься в одну смену.

В ней расположены более пятидесяти классов, два бассейна, два спортзала. Актовый зал на 500 человек и пищеблок на 400.

Около школы расположено футбольное поле, баскетбольная, волейбольная и две дополнительные игровые площадки.

У общеобразовательного учреждения своя котельная и индивидуальная электроподстанция.

На случай пожара перед зданием расположены четыре подземных резервуара с водой.

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3. В г. Магнитогорск (Челябинская область) открылся филиал школы № 47 в 145-м микрорайоне.

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Это самая крупная школа в Магнитогорске. Здесь будут обучаться тысяча учеников.

Здравствуй, школа! В День знаний в Магнитогорске распахнуло двери новое учебное заведение © mr-info.ru

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4. Во Всеволожском районе (Ленинградская область) открылся Муринский центр образования № 4.

За парты новой школы в Мурино сядут 214 первоклассников © static.piter.tv

Сегодня за парты сядут 214 первоклашек, это 8 классов для самых маленьких. Всего в школе будут учиться 1140 детей с первого до десятый класс, одиннадцатого класса в этом году нет.

В новом здании школы четыре этажа, общая площадь составляет 18,6 тысяч кв. метров. В классах есть все необходимое оборудование, кабинет иностранного языка оснащен лингафонным оборудованием. Для младшеклассников есть комната труда, моделирования и технической игрушки, где дети смогут работать с пластилином, глиной и другими материалами.

Ученики смогут заниматься в студии хореографии или посещать драмкружок, юннатско-биологический кружок, кабинет для технического творчества, музыке и изобразительному искусству, библиотеку.

© static.piter.tv

В школе есть два спорзала. Рядом расположились раздевалки с душевыми, санузлами. Для мероприятий оборудован зал на 720 мест с эстрадой, арьерсценой и артистическими.

В здании находятся медкабинеты врача, врача-стоматолога, психолога, процедурный и прививочный кабинеты. Столовая рассчитана на 448 мест.

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5. В р. Крым открыты три новые школы —

в селе Мирное Симферопольского района (на 1100 детей)

Хоть кто-то работает нормально © c-pravda.ru

в Судаке (школа № 4 на 825 мест)

Школа, построенная по ФЦП, в Судаке © cdn2.img.crimea.ria.ru

и Евпатории (школа № 17).

© my-evp.ru

Все они оснащены современной мебелью и мультимедийным оборудованием. Есть столовые, библиотеки, медицинский блок, лингофонные кабинеты и кабинеты для уроков труда, гардеробные комнаты, универсальные помещения для групп продленного дня и актовые залы.

В Симферопольском районе приняла учеников самая современная на полуострове средняя общеобразовательная школа, занимающая площадь 20700 квадратных метров. На ее возведение из бюджета в рамках ФЦП развития Крыма было потрачено более 900 миллионов рублей. Она построена в новом микрорайоне комплексной жилой застройки в селе Мирное, где в перспективе будут жить до 20 тысяч человек.

Всего в новой школе 98 классных аудиторий, и все они оснащены интерактивными комплексами, в том числе досками с проекторами, телевизорами. Все профильные кабинеты имеют полную техническую «начинку». Скажем, классы для изучения иностранного языка — самое современное лингафонное оборудование, кабинет химии — приборы, реактивы, наглядные материалы, места для лабораторных работ и опытов. В начальной школе в классах по две интерактивных доски — для ученика и учителя. А для первоклассников предусмотрены даже спальни.

Столовая школы рассчитана на 600 мест. Есть медицинский и стоматологический кабинеты, а также помещения для психолога и логопеда. Также есть два актовых зала, один из которых вмещает 700 человек, что позволит проводить мероприятия даже республиканского уровня. Малый зал — для театральной студии и занятий по вокалу. Также в школе три спортивных зала, один большой — для командных игр, два малых — для гимнастики, силовых видов спорта и тренажеров. Есть даже каток с искусственным льдом.

— В школе полный набор всего оборудования — от нитки с иголкой до самой современной швейной машины в мастерской для шитья, от электронного микроскопа до микроскопа, сопряженного с программой интерактивного оборудования, — рассказала директор новой школы Наталья Гончарова. — Главная задача — содержание и качество образования, для этого созданы абсолютно все условия: это предметная обеспеченность, антитеррористическая оснащенность, системы видеонаблюдения.

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Продолжение следует…