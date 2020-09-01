В Челябинске начала работу самая большая школа на Урале

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1 сентября, в Челябинске открыт образовательный центр № 5 в микрорайоне «Парковый».

В ОЦ № 5 будут учиться 2200 учеников.

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Исполняющий обязанности директора ОЦ № 5 Евгений Марченко

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Горностай — символ школы

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Оцените масштаб гардероба. Столько вешалок в одном месте есть только в ОЦ № 5

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Не заблудиться в здании, состоящем из трех комплексов, помогают указатели

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В День знаний для них подготовили развлекательную программу.

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«Очень часто у учителя есть материалы, доступные только в бумажном варианте — это вырезки из книг или старых газет. Как правило, таких материалов нет в электронном виде. Обычно педагоги сканировали газету, распечатывали материалы и передавали их по рядам. Сейчас в этом отпала необходимость — теперь бумажный документ можно зафиксировать под документ-камерой и в крупной размере отобразить на доске, — рассказала Анна Барышева.

В распоряжении Анны Семеновны — новенький теллурий. Это прибор, демонстрирующий, как Земля движется вокруг Солнца в течение года. Помимо него есть даже переносная метеостанция.

Благодаря метеостанции в теплое время года мы с ребятами будем выходить на улицу и работать на свежем воздухе. Будем сами измерять температуру воздуха, скорость ветра, уровень солнечной радиации и уровень влажности. Такое оборудование есть далеко не во всех школах, — объяснила Анна Семеновна.

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В ОЦ № 5 множество предметных лабораторий, два информационно-библиотечных центра, две форум-зоны, пять спортивных залов и хорошая система безопасности.

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Здесь и 3D-принтер есть

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Гордость школы — компьютерный зал. Такой технике можно позавидовать.

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Актовый зал рассчитан на 750 зрителей. Это больше, чем мест в челябинском театре драмы.

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Эта форум-зона с панорамной крышей. Выглядит очень масштабно, не правда ли?

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Столовая в школе просто гигантская.

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А это игровая комната для учеников начальных классов. Таких кабинетов в школе восемь.

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«Лучше вам не знать, что там происходит. Меньше знаешь, крепче спишь» — написано мелким шрифтом на табличке. Но если все-таки заглянуть за дверь, становится ясно, что «Тайная комната» — это всего лишь подсобка.

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В школе активно задействуют рекреации: в крыле начальной школы они будут активными, для старшеклассников организуют лофт-зоны

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Спортивное ядро школы уже стало центром притяжения «парковчан»

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В школе насчитывается пять спортивных залов: большой зал для игры в волейбол и баскетбол, хореографический зал со станками, зал для ЛФК и даже единоборств.

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© hornews.com

Трасса военного городка станет площадкой для занятий «Детской юридической академии». В классах этого направления буду углубленно изучать ОБЖ, правовые дисциплины, единоборства. Дети будут ходить в кителе, участвовать в зарницах и встречаться с силовиками.

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Педагогический коллектив школы полностью укомплектован. Работать в самой большой на Урале школе будут 110 человек. Это опытные специалисты, среди которых есть кандидаты педагогических наук и учителя с высшей квалификационной категорией.

Застройщик образовательного центра заверил, что строил его по самым высоким современным российским стандартам. В здании в том числе применены новые технологии энергосбережения.

Пока в школе есть 12 переносных рециркуляторов для обеззараживания воздуха, но в ближайшее время их станет намного больше. Как объяснил Евгений Марченко, на покупку оборудования администрация Челябинска выделила учреждению 700 тысяч рублей, что позволит охватить 90% помещений образовательного центра.

© pchela.news

В этом учебном году в регионе открылись три новые школы — в Челябинске, Магнитогорске и Сосновском районе. Началось строительство ещё шести школ в Челябинске, Миассе, Копейске, Верхнеуральске, Кунашаке и Сарафаново Чебаркульского района.

https://cheltoday.ru/articles/politika/teksler-prishel-na-lineyku-v-gigantskuyu-shkolu-na-severke-248772/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

https://www.chel.kp.ru/daily/217176/4279163/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

https://hornews.com/infographics/peczproekt_brazovatelnyj_czentr_5_reportazh_iz_samoj_bolshoj_shkoly_eljabinska_kotoruyu_postroili_za_dva_goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews