Начат 1й этап реализации проекта комплексного развития территории СРЗ «Петропавловская судоверфь»

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Проектная компания АО «Комкон» реализует проект по созданию логистического порта-хаба на базе бывшего судоремонтного завода «Петропавловская судоверфь», расположенного в бухте Раковая, в границах морского порта Петропавловска-Камчатского. Объём инвестиций в проект составляет 8,4 млрд рублей, планируется создание 300 рабочих мест.

Инвесторами проекта совместно с Федеральным агентством по рыболовству и АНО АПИ разработана концепция развитие территории объекта, заказано проектирование и сметный расчет объектов инфраструктуры.

Концепция развития территории Петропавловской судоверфи включает в себя три этапа. На первом этапе планируется строительство холодильного склада емкостью 20 000 тонн и рефконтейнерной площадки (емкостью 16 000 тонн) для обслуживания грузопотока рыбной продукции. Мощности по обороту мороженной продукции составят 450 тысяч тонн в год. Создание рефтерминала вблизи районов промысла тихоокеанских лососей, сельди и минтая в Охотском и Беринговом морях позволит кратно сократить потребность в рефрижераторном флоте и обеспечить ритмичность поставок рыбной продукции по Северному морскому пути.

На втором этапе планируется создание компактной судостроительной верфи, осуществляющей комплекс услуг по обслуживанию, ремонту и строительству малотоннажного и среднетоннажного рыбопромыслового флота. Создание верфи отвечает задаче по строительству рыболовецких судов отраженной в Стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года, решает вопросы оказания услуг судоремонта, снабжения, отстоя для широко используемого малотоннажного флота рыбодобывающих предприятий Камчатского края.

На третьем этапе запланировано строительство рыбоперерабатывающего завода в рамках механизма инвестиционных квот.

Уже началась реализации первого этапа, ведутся работы по восстановлению электроснабжения и инженерных сетей, начаты работы по поднятию затопленных плавучих доков. После получения проектно-сметной документации планируется начать переговоры об участии в проекте рыбодобывающих компаний Дальнего Востока.