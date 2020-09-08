Еще один вертолет Ми-38Т для Министерства обороны России в новом камуфляже

© ic.pics.livejournal.com

Опубликована сделанная еще 31 июля 2020 года на подмосковном аэродроме Чкаловский фотография еще одного (третьего по счету) построенного на ПАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ, в составе АО «Вертолеты России») для Министерства обороны Российской Федерации образца транспортного вертолета Ми-38Т — машина несет серую окраску и имеет бортовой номер «73 красный» (регистрационный номер RF-19097, заводской номер 26003 и серийный номер 01-03).

Ранее в июле 2017 года Министерство обороны России сообщило о заключении контракта с АО «Вертолеты России» на поставку опытной партии из двух вертолетов Ми-38 в военном исполнении, получивших обозначение Ми-38Т, с поставкой соответственно, в 2018 и 2019 годах, для проведения совместных летных испытаний на соответствие требованиям Вооруженных Сил. По результатам этих испытаний и планировались дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС России.

Два первых образца Ми-38Т, построенных на КВЗ по данному контракту (заводские номера 26001 и 26002, серийные номера 01-01 и 01-02, желтые бортовые номера «71» и «72» соответственно), были переданы Министерству обороны России в декабре 2019 года. Теперь построен и третий вертолет Ми-38Т (бортовой номер «73 красный»). Возможно, он является первым из двух заказанных Министерством обороны вертолетов с салоном повышенной комфортности, о заключении контракта на поставку которых с АО «Вертолеты России» было объявлено на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в августе 2020 года. К настоящему времени на КВЗ построено также два вертолета Ми-38 в гражданском исполнении — в феврале 2020 года компании «Газпромбанк Лизинг» был передан построенный в 2019 году первый гражданский серийный вертолет Ми-38 (с салоном повышенной комфортности) с регистрационным номером RA-14341 (заводской номер 26005, серийный номер 01-05), эксплуатантом которого выступает компания «Русские вертолетные системы» (РВС), а 4 сентября в Казани был продемонстрирова нпервый построенный для ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации вертолет Ми-38 с регистрационным номером RA-14340 (предположительные заводской номер 26004 и серийный номер 01-04).