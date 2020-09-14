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Детские сады и школы

Детский сад на 240 мест открыли в Кстовском районе Нижегородской области

 © government-nnov.ru

В поселке Ждановский Кстовского района Нижегородской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» открылся детский сад на 240 мест.

В дошкольном учреждении работают 12 групп. Четыре из них посещают дети в возрасте от двух до трех лет, по три группы открыты для детей 3-4-х и 4-5-ти лет и по одной — для 5-6-ти и 6-7-летних ребят.

В 2020 году в регионе введены в эксплуатацию 3 детских сада и 9 новых корпусов к функционирующим детским садам на 1260 мест. В следующем году запланирован ввод 20 детских садов.

В детском саду есть игровые и спортивные залы, комнаты для отдыха, а также оборудованная современной техникой кухня. Кроме того, в учреждении работает медицинский кабинет. Благоустроенная и безопасная территория детсада хорошо охраняется.

Строительство детского сада, получившего название «Семицветик», завершилось еще в конце прошлого года, а разрешение на его ввод в эксплуатацию выдали 31 декабря. Однако из-за режима повышенной готовности в связи с пандемией Covid-19 полноценно заработать дошкольное учреждение смогло только в настоящее время. Его открытие сократит очередь в детсады в одном из самых многонаселенных пунктов Кстовского района.
Источник: http://m.newsroom24.ru/news/zhizn/215782/

Нижегородская область, новый детсад
  • Александр Климов Александр Климов
    14.09.2019:00:23

    1) Товарищ можешь информацию фотоматериалом дополнять, дело в том что мы эту информацию потом кидаем в другие источники и надо что б было видно что Садик открыт ( то есть фото входа в садик в шариках, или ленточку режут ( но без чиновников) .

    Обычно садики, школы когда открывают фото на официальных сайтах регионов есть

    Грубо говоря нашел на левом сайте что садик (или что-то открыто) значит на официальном сайте региона она тоже есть (почти всегда) и лучше брать информацию и ссылку там.

    2) Если не сложно Тег лучше ставить «Новая школа», «Новый детсад"

    3) Обязательно проверяй что новость не была опубликована ранее. Ну к примеру зашел на ТЕГ «новый детсад» посмотрел нет дубликата, или на ТЕГ «Нижегородская область"( тоже не забудь ставить ТЕГ из какого региона новость.

    #1209064
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