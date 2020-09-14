Детский сад на 240 мест открыли в Кстовском районе Нижегородской области

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В поселке Ждановский Кстовского района Нижегородской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» открылся детский сад на 240 мест.

В дошкольном учреждении работают 12 групп. Четыре из них посещают дети в возрасте от двух до трех лет, по три группы открыты для детей 3-4-х и 4-5-ти лет и по одной — для 5-6-ти и 6-7-летних ребят.

В 2020 году в регионе введены в эксплуатацию 3 детских сада и 9 новых корпусов к функционирующим детским садам на 1260 мест. В следующем году запланирован ввод 20 детских садов.

В детском саду есть игровые и спортивные залы, комнаты для отдыха, а также оборудованная современной техникой кухня. Кроме того, в учреждении работает медицинский кабинет. Благоустроенная и безопасная территория детсада хорошо охраняется.

Строительство детского сада, получившего название «Семицветик», завершилось еще в конце прошлого года, а разрешение на его ввод в эксплуатацию выдали 31 декабря. Однако из-за режима повышенной готовности в связи с пандемией Covid-19 полноценно заработать дошкольное учреждение смогло только в настоящее время. Его открытие сократит очередь в детсады в одном из самых многонаселенных пунктов Кстовского района.