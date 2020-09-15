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АО «ТВЭЛ» поставило ядерное топливо для Будапештского исследовательского реактора (BRR) в рамках контракта с Институтом энергетических исследований Венгерской академии наук, подписанного в 2019 году. Поставленная партия тепловыделяющих сборок ВВР-М2 производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») обеспечит потребности BRR в ядерном топливе на ближайшие несколько лет.

Будапештский исследовательский реактор используется для проведения научно-практических изысканий в области ядерной физики и материаловедения, в том числе — для исследований в целях развития атомной энергетики Венгрии.

BRR является основной исследовательской установкой Будапештского нейтронного центра и применяется для изучения свойств реакторных материалов, а также параметров ядерного топливного цикла.Институт энергетических исследований играет значительную роль в поддержке эксплуатации АЭС «Пакш» (единственная действующая в Венгрии атомная электростанция обеспечивает около 50% всей выработки электроэнергии в стране). Это касается, в частности, таких вопросов, как радиационное старение реакторных материалов, обращение с РАО, замыкание ядерного топливного цикла, физика ядерных реакторов, исследование термомеханических свойств ядерного топлива.

«Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» гордится многолетним успешным сотрудничеством с атомной энергетикой и наукой Венгрии по целому ряду направлений. Будапештский исследовательский реактор занимает особое место в истории наших отношений: эта установка работает на российском ядерном топливе уже более 60 лет, для сравнения, самый первый блок АЭС «Пакш» введен только 38 лет назад. Строительство этого реактора сыграло важную роль в становлении сильных традиций ядерной физики в Венгрии, что важно для страны с развитой атомной энергетикой.

Венгерские специалисты традиционно участвуют во всех проектах разработки и обоснования ядерного топлива для АЭС, это касается и действующих ректоров ВВЭР-440 АЭС «Пакш», и энергоблоков ВВЭР-1200 будущей АЭС «Пакш-2», — отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.Будапештский исследовательский реактор — один из старейших и наиболее мощных в Центральной Европе. Построен по советскому проекту типа ВВР и введён в эксплуатацию в 1959 году, несколько раз проходил комплексную модернизацию.

На протяжении всего периода эксплуатации установка работает на топливе российского производства. С 2012 года активная зона BRR загружается исключительно топливом низкого обогащения. 1 сентября 2020 г. Институту энергетических исследований исполнилось 70 лет.