Бригадный комплект систем «Бук-М3» поступил на вооружение в ПВО Центрального военного округа
Более 80 единиц ЗРК «Бук-М3» и спецтехники поступили на вооружение в зенитную ракетную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Алтайском крае.
Новейшее вооружение прибыло в пункт постоянной дислокации в составе воинского эшелона после выполнения боевых стрельб на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
После выполнения всех необходимых работ то техническому обслуживанию зенитных ракетных комплексов расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности.
ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке — шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.
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