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Армия и Флот

Бригадный комплект систем «Бук-М3» поступил на вооружение в ПВО Центрального военного округа

 © static.riafan.ru

Более 80 единиц ЗРК «Бук-М3» и спецтехники поступили на вооружение в зенитную ракетную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Алтайском крае.

Новейшее вооружение прибыло в пункт постоянной дислокации в составе воинского эшелона после выполнения боевых стрельб на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

После выполнения всех необходимых работ то техническому обслуживанию зенитных ракетных комплексов расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке — шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12324243@egNews

Минобороны, ЦВО, Бук-М3
  • Seriomilander Seriomilander
    12.11.2023:24:48

    61-я зенитная ракетная бригада (г. Бийск, Алтайский край)

    #1215000
    • Антон Никитин Антон Никитин
      13.11.2003:52:54

      Здравствуйте, Алексей!     Помнится, вы в январе сделали замечательный пост по С-400 — один из лучших на этом сайте! Скажите, можно ли надеяться, что ваши обзоры по этим системам станут новогодней традицией?     С Уважением!

      #1215013
      • Seriomilander Seriomilander
        13.11.2009:58:55

        Благодарю! Я постараюсь обновить все статьи и видео к ним, начиная от С-400 и ВМФ, кончая Электрогенерацией и поездами.

        P.S. Тема по С-400 одна из самых сложных (очень много противоречивой информации), но я не намерен сдаваться.   

        #1215026
    • Анатолий Райд Анатолий Райд
      13.11.2006:55:29

      Объясните что значит более 80ти единиц? Насколько я помню, в одном дивизионе 2 пу и две заряжающих. И такой партии в 80 единиц не может быть.

      #1215016
      • seregin-s1 seregin-s1
        13.11.2007:11:38

        А сколько единиц техники в бригадном комплекте?

        #1215017
        • Анатолий Райд Анатолий Райд
          13.11.2007:16:32

          Обычно всё-таки говорят о пусковых, а не о всех машинах которые входят в комплект.

          Так и более понятнее и правильнее. Имхо, подача про 80 единиц это некий самообман для красоты картинки.

          #1215018
          • seregin-s1 seregin-s1
            13.11.2008:07:47

            Значит сайт МО любит красоту.) А по факту бригада, дивизион, батарея понятия реально растяжимые. Специально почитал.

            Отредактировано: seregin-s1~08:08 13.11.20
            #1215020
      • Seriomilander Seriomilander
        13.11.2010:45:59

        "что значит более 80ти единиц?" - это общее количество машин в бригаде. Например, как с Искандером — 51 машина в бригаде и всего 12 ПУ и 12 ТЗМ:

         © pbs.twimg.com

        "в одном дивизионе 2 пу и две заряжающих" - насколько я понимаю, то 2 СОУ и 1-2 ТПУ и несколько ТЗМ — это батарея, а в дивизионе их может быть несколько (1-3), плюс КП и РЛС.

        "партии в 80 единиц не может быть" - я согласен, что "журналисты такие журналисты", но если "всё-таки говорить о пусковых", то обычно (для С-300/С-400/Тор/Искандер-М…) пусковых один вид, а тут СОУ и ТПУ (а еще и ТЗМ много), вот и посчитали общее количество машин.

        P.S. Можно попробовать посчитать (ну очень приблизительно):

        Батарея — 2 СОУ, 2 ТПУ, 2 ТЗМ (6 ед)

        Дивизион — КП, РЛС, 3 батареи (20 ед)

        Бригада — 4 дивизиона, то есть 80 единиц техники

        Получается, что передали не более 24 СОУ и 24 ТПУ

        #1215034
      • Denis Bogdanov Denis Bogdanov
        13.11.2016:45:21

        В дивизионе 2 ПУ? Самому не смешно? А в батарее тогда сколько ПУ?   

        #1215062
        • Анатолий Райд Анатолий Райд
          13.11.2017:09:03

          ну так дайте точные данные мне б для ролика не помешало, не могу сам понять сколько их в дивизионе, и сколько в полковом коплекте получится.

          #1215064
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