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Новые заводы и цеха

В Краснодарском крае завершен первый этап создания лифтостроительного завода

 © admkrai.krasnodar.ru

В Крымском районе завершен первый этап строительства единственного в ЮФО лифтостроительного завода

На первом этапе инвестор приобрел производственные помещения, металлообрабатывающее оборудование и запустил покрасочный цех.

За три года ООО «КАХМАН» планирует создать 100 рабочих мест и выпускать до 5000 лифтов в год, используя при этом до 95% отечественных комплектующих.

Это единственный в ЮФО производитель лифтов.

В этом году предприятие получило льготный займ ФРП по программе «Бизнес оборот» в размере 11,4 млн рублей.

 © admkrai.krasnodar.ru
Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/545746/

Красноярский край, КАХМАН, лифтостроение, новое производство
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    15.11.2007:25:02

    самое главное,чтобы не постигла судьба Серпуховского лифтостроительного. который был с помпой открыт и очень быстро обанкрочен

    #1215185
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