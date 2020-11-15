В Краснодарском крае завершен первый этап создания лифтостроительного завода
В Крымском районе завершен первый этап строительства единственного в ЮФО лифтостроительного завода
На первом этапе инвестор приобрел производственные помещения, металлообрабатывающее оборудование и запустил покрасочный цех.
За три года ООО «КАХМАН» планирует создать 100 рабочих мест и выпускать до 5000 лифтов в год, используя при этом до 95% отечественных комплектующих.
Это единственный в ЮФО производитель лифтов.
В этом году предприятие получило льготный займ ФРП по программе «Бизнес оборот» в размере 11,4 млн рублей.
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15.11.2007:25:02