В Краснодарском крае завершен первый этап создания лифтостроительного завода

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В Крымском районе завершен первый этап строительства единственного в ЮФО лифтостроительного завода

На первом этапе инвестор приобрел производственные помещения, металлообрабатывающее оборудование и запустил покрасочный цех.

За три года ООО «КАХМАН» планирует создать 100 рабочих мест и выпускать до 5000 лифтов в год, используя при этом до 95% отечественных комплектующих.

Это единственный в ЮФО производитель лифтов.

В этом году предприятие получило льготный займ ФРП по программе «Бизнес оборот» в размере 11,4 млн рублей.

© admkrai.krasnodar.ru