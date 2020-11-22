Подмосковный Зарайск
Зарайск — небольшой провинциальный город на востоке Московской области.
Пару лет назад область подготовила проект реконструкции центра Зарайска, который охватывает основные видовые точки и знаковые места. Проект победил во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов, получив грант в 300 млн рублей.
Похоже, что 300 миллионов пустили не на ветер.
Несколько примеров как изменился город. Было — стало:
В границы работ не просто включили отдельные улицы, а подошли комплексно к вопросу удобства, безопасности и интересности города.
У торговых рядов, например, раскрыли Базарную площадь — теперь тут можно проводить городские мероприятия и праздники:
Для этого срубили деревья вокруг вечного огня, но они там откровенно были не к месту: основная функция площадей — сбор большого числа людей, плюс деревья закрывали перспективу на водонапорную башню. Новые деревья аккуратно высадили вокруг без ущерба для площади и видовых мест. Конечно, было бы лучше по возможности пересадить старые деревья в новые лунки, но это не всегда возможно и оправданно.
Но это не всё! Большую площадь разделили на ряд небольших камерных мест для комфортного ежедневного использования. Например, выше я показал зону со скамейками и местом для уличных выставок, а у ресторанов теперь есть пространство под веранды. Со слов официантки, в этом году в город хлынул поток туристов и часто у них просто не хватает мест.
С другой стороны площади — лотки для торговли и ярмарок со столиками:
Новые фонари — отдельная прелесть. Они простые и из дерева, но соразмерные человеку и застройке. Кроме того, я не встречал подобных ни в одном другом городе России — обычные фонари стали фишкой и уникальной чертой Зарайска.
На площади сохранили подъезды для машин почти со всех сторон, но в зоне площади проезды приподняты до уровня тротуаров и приоритет пешеходов:
Но в целом тут сделали всё, чтобы убрать транзитный проезд через площадь. На фотографии хорошо видно, как место выглядело раньше: поле асфальта, провода, страшные фонари, нет какого-либо намёка на скамейки и прочие приятности.
Обновлённые улицы
Заложенные решения не сильно уступают московским программам, местами тут даже смелее и лучшее. Как минимум тут ничего не разваливается!
В 2019 году, когда здесь только шла стройка, недвижимость вдоль улиц подорожала в три раза.
Радует, что к улицам здесь подошли не просто как к «транспортным артериям», а раскрыли потенциал общественного пространства. Например, те же качели и скамейки — можно любоваться красотой города с них. В одном месте появилась детская площадка с гамаками:
Ничего космического или дорогого, но теперь на улице хочется остановиться и хорошо провести время. Кстати, обратите внимание на белый цвет — он здесь встречается повсеместно в разных проявлениях.
На улице нет заборов, но на ней можно вполне безопасно играть — машины не гоняют, трафик успокоен. Кроме того, у детской зоны заложили зелёный буфер, который ограждает детей от машин и не даёт им выбежать на дорогу вне перехода. Цель та же, что у забора, но сделано красиво и с душой:
Теперь на улице есть не только деревья, но ещё и многолетние кусты с травами:
Зонирование улицы выполнено правильно: есть прифасадная часть тротуара, транзитная зона без столбов и скамеек, буферная часть с зеленью или карманами и только потом проезжая часть. Всё показано в мощении и материалах, никто друг другу не мешает.
Заезды во дворы приподняты до уровня тротуара — это полностью безбарьерная среда, здесь никогда не будет луж, а водители сразу понимают, что они тут «в гостях»:
Открытого грунта нет, мебель расставлена аккуратно и удобно. Единственный вопрос — столбики. Они идут только с одной стороны улицы, да и проблем с парковкой вроде как нет. Возможно, это отсылка к историческим столбикам, которые стояли до революции на тротуарах многих городов и не давали извозчикам заезжать на тротуары.
Вы только посмотрите на эти закругления бордюров! Красота в мелочах и деталях! У нас при проектировании часто не успевают и не хотят закупать спецдетали, в итоге во время стройки рабочие пытаются болгаркой повторить изгиб — это шум и брак. Здесь же сразу подумали и сделали по уму:
А вот пандусы на переходах показались слишком крутыми:
У многих домов однотипные деревянные заборы. Что-то мне подсказывает, что меняли их централизованно:
Отдельная приятность — малые знаки. Здесь они вписались идеально. Вот бы ещё убрать страшную кислотную рамку вокруг знака и жёлтые полоски на зебре — их массовое применение не делает переходы безопаснее. Сейчас эта пёстрость вызывает эффект новогодней ёлки и портит красоту города.
Домовой указатель с новым и старым названием улицы:
Пока реконструировали большую улицу от площади до водонапорной башни и несколько поменьше — везде заложены типовые элементы и приёмы, поэтому каждую показывать не буду.
Площадь у водонапорной башни
Красноармейская улица ведёт человека от Кремля и торговых рядов через новую площадь к водонапорной башне. Вокруг площади автомобильный круг, внутри которого сделали место отдыха горожан:
Башня манит к себе людей, поэтому тут многолюдно — теперь тут есть условия, чтобы хорошо провести время:
Открытый грунт закрыли мраморной крошкой. Как я говорил, белый цвет — фишка проекта. Пожалуй, тут даже побелка деревьев может быть в тему!
Тут же появилась детская площадка:
Если вы пришли вечером и на водонапорную башню уже не подняться, то там же можно взять ракетки для игры в настольный теннис, столы для которого поставили тут же.
В общем, получилось круто!
История города в деталях
Благоустройство бывает разным: часто его делают для снижения стоимости содержания города, привлечения инвестиций, повышения безопасности, улучшения жизни людей и бизнеса. Но ещё благоустройство может раскрывать историю города. Зарайск, как мне кажется, учёл все эти цели.
На Базарной площади теперь есть раскрытый участок старой мостовой. Мелочь, но приятно!
При проведении работ археологи нашли фундамент снесённого храма — его очертания сделали в мощении, чтобы сохранить память места. Сами находки законсервировали, в будущем при наличии денег и желания можно будет открыть их для общего обзора или сделать в виде руин. Также были найдены остатки острога:
Опять же, это может показаться мелочью, но эти исторические детали воспитывают любовь к городу и делают улицу в разы интереснее. Теперь тут водят экскурсии, показывают на линию и наглядно рассказывают про историю Зарайска:
Транспорт и гостиные ряды
Доехать до Зарайска сложно, поэтому у меня никак не доходили ноги туда съездить. По сути, самый удобный способ — приехать на машине. Даже электромобиль подойдёт, в центре есть зарядки:
В город заходит железнодорожная ветка, но движения по ней нет. Остаются лишь автобусы — их автостанция находится в самом центре, частично занимая торговые ряды:
Реставрация Кремля пока не закончена, но здесь уже есть на что посмотреть:
Приезжайте в Зарайск, городок на крутом берегу Осетра!
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