Подмосковный Зарайск

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Зарайск — небольшой провинциальный город на востоке Московской области.

Пару лет назад область подготовила проект реконструкции центра Зарайска, который охватывает основные видовые точки и знаковые места. Проект победил во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов, получив грант в 300 млн рублей.

Похоже, что 300 миллионов пустили не на ветер.

Несколько примеров как изменился город. Было — стало:

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© live.staticflickr.com

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В границы работ не просто включили отдельные улицы, а подошли комплексно к вопросу удобства, безопасности и интересности города.

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У торговых рядов, например, раскрыли Базарную площадь — теперь тут можно проводить городские мероприятия и праздники:

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Для этого срубили деревья вокруг вечного огня, но они там откровенно были не к месту: основная функция площадей — сбор большого числа людей, плюс деревья закрывали перспективу на водонапорную башню. Новые деревья аккуратно высадили вокруг без ущерба для площади и видовых мест. Конечно, было бы лучше по возможности пересадить старые деревья в новые лунки, но это не всегда возможно и оправданно.

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Но это не всё! Большую площадь разделили на ряд небольших камерных мест для комфортного ежедневного использования. Например, выше я показал зону со скамейками и местом для уличных выставок, а у ресторанов теперь есть пространство под веранды. Со слов официантки, в этом году в город хлынул поток туристов и часто у них просто не хватает мест.

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С другой стороны площади — лотки для торговли и ярмарок со столиками:

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Новые фонари — отдельная прелесть. Они простые и из дерева, но соразмерные человеку и застройке. Кроме того, я не встречал подобных ни в одном другом городе России — обычные фонари стали фишкой и уникальной чертой Зарайска.

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На площади сохранили подъезды для машин почти со всех сторон, но в зоне площади проезды приподняты до уровня тротуаров и приоритет пешеходов:

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Но в целом тут сделали всё, чтобы убрать транзитный проезд через площадь. На фотографии хорошо видно, как место выглядело раньше: поле асфальта, провода, страшные фонари, нет какого-либо намёка на скамейки и прочие приятности.

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Обновлённые улицы

Заложенные решения не сильно уступают московским программам, местами тут даже смелее и лучшее. Как минимум тут ничего не разваливается!

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В 2019 году, когда здесь только шла стройка, недвижимость вдоль улиц подорожала в три раза.

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Радует, что к улицам здесь подошли не просто как к «транспортным артериям», а раскрыли потенциал общественного пространства. Например, те же качели и скамейки — можно любоваться красотой города с них. В одном месте появилась детская площадка с гамаками:

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Ничего космического или дорогого, но теперь на улице хочется остановиться и хорошо провести время. Кстати, обратите внимание на белый цвет — он здесь встречается повсеместно в разных проявлениях.

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На улице нет заборов, но на ней можно вполне безопасно играть — машины не гоняют, трафик успокоен. Кроме того, у детской зоны заложили зелёный буфер, который ограждает детей от машин и не даёт им выбежать на дорогу вне перехода. Цель та же, что у забора, но сделано красиво и с душой:

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Теперь на улице есть не только деревья, но ещё и многолетние кусты с травами:

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Зонирование улицы выполнено правильно: есть прифасадная часть тротуара, транзитная зона без столбов и скамеек, буферная часть с зеленью или карманами и только потом проезжая часть. Всё показано в мощении и материалах, никто друг другу не мешает.

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Заезды во дворы приподняты до уровня тротуара — это полностью безбарьерная среда, здесь никогда не будет луж, а водители сразу понимают, что они тут «в гостях»:

© live.staticflickr.com

Открытого грунта нет, мебель расставлена аккуратно и удобно. Единственный вопрос — столбики. Они идут только с одной стороны улицы, да и проблем с парковкой вроде как нет. Возможно, это отсылка к историческим столбикам, которые стояли до революции на тротуарах многих городов и не давали извозчикам заезжать на тротуары.

© live.staticflickr.com

Вы только посмотрите на эти закругления бордюров! Красота в мелочах и деталях! У нас при проектировании часто не успевают и не хотят закупать спецдетали, в итоге во время стройки рабочие пытаются болгаркой повторить изгиб — это шум и брак. Здесь же сразу подумали и сделали по уму:

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А вот пандусы на переходах показались слишком крутыми:

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У многих домов однотипные деревянные заборы. Что-то мне подсказывает, что меняли их централизованно:

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Отдельная приятность — малые знаки. Здесь они вписались идеально. Вот бы ещё убрать страшную кислотную рамку вокруг знака и жёлтые полоски на зебре — их массовое применение не делает переходы безопаснее. Сейчас эта пёстрость вызывает эффект новогодней ёлки и портит красоту города.

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Домовой указатель с новым и старым названием улицы:

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Пока реконструировали большую улицу от площади до водонапорной башни и несколько поменьше — везде заложены типовые элементы и приёмы, поэтому каждую показывать не буду.

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Площадь у водонапорной башни

Красноармейская улица ведёт человека от Кремля и торговых рядов через новую площадь к водонапорной башне. Вокруг площади автомобильный круг, внутри которого сделали место отдыха горожан:

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Башня манит к себе людей, поэтому тут многолюдно — теперь тут есть условия, чтобы хорошо провести время:

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Открытый грунт закрыли мраморной крошкой. Как я говорил, белый цвет — фишка проекта. Пожалуй, тут даже побелка деревьев может быть в тему!

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Тут же появилась детская площадка:

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Если вы пришли вечером и на водонапорную башню уже не подняться, то там же можно взять ракетки для игры в настольный теннис, столы для которого поставили тут же.

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В общем, получилось круто!

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История города в деталях

Благоустройство бывает разным: часто его делают для снижения стоимости содержания города, привлечения инвестиций, повышения безопасности, улучшения жизни людей и бизнеса. Но ещё благоустройство может раскрывать историю города. Зарайск, как мне кажется, учёл все эти цели.

На Базарной площади теперь есть раскрытый участок старой мостовой. Мелочь, но приятно!

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При проведении работ археологи нашли фундамент снесённого храма — его очертания сделали в мощении, чтобы сохранить память места. Сами находки законсервировали, в будущем при наличии денег и желания можно будет открыть их для общего обзора или сделать в виде руин. Также были найдены остатки острога:

© live.staticflickr.com

Опять же, это может показаться мелочью, но эти исторические детали воспитывают любовь к городу и делают улицу в разы интереснее. Теперь тут водят экскурсии, показывают на линию и наглядно рассказывают про историю Зарайска:

© live.staticflickr.com

Транспорт и гостиные ряды

Доехать до Зарайска сложно, поэтому у меня никак не доходили ноги туда съездить. По сути, самый удобный способ — приехать на машине. Даже электромобиль подойдёт, в центре есть зарядки:

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В город заходит железнодорожная ветка, но движения по ней нет. Остаются лишь автобусы — их автостанция находится в самом центре, частично занимая торговые ряды:

© live.staticflickr.com

Реставрация Кремля пока не закончена, но здесь уже есть на что посмотреть:

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Приезжайте в Зарайск, городок на крутом берегу Осетра!