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Армия и Флот

Миротворцам общевойсковой армии ВВО в Приморье поступили на вооружение 30 новых БТР-82АМ

БТР-82АМ. Архивное фотоБТР-82АМ. Архивное фото © images11.popmeh.ru

Миротворческое подразделение общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Приморском крае, в рамках государственной программы перевооружения получило более 30 новых БТР-82АМ.

В настоящее время личный состав сдает зачеты по эксплуатации бронетранспортеров на специально подготовленном полигоне. Уже с 1 декабря этого года, с началом зимнего периода обучения, военнослужащим предстоит выполнять учебно — боевые задачи с использованием новых бронемашин.

С миротворческим подразделением общевойсковой армии ВВО регулярно проводятся тактические учения. На них отрабатываются вопросы разделения противоборствующих сторон с выставлением наблюдательных постов и блокпостов, обеспечения безопасности при приеме гуманитарных грузов и отправки условных беженцев из района чрезвычайной ситуации, а также организации пунктов временного размещения, питания и медицинского обеспечения в полевых условиях.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326283@egNews

Минобороны, ВВО, БТР-82АМ, бронетехника
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