Новая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поставлена Минобороны

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Министерство обороны получило новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. Согласно сообщению, вся партия танков Т-90М уже прибыла в войска. При этом в Минобороны не сообщают количество поступивших машин и в какие части они поставлены.

Кроме того, партия танков Т-72Б3М и Т-80БВМ поступила в Казанское высшее танковое командное училище, где проходят обучение будущие офицеры-танкисты. Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик.В ходе модернизации на Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Кроме этого новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.