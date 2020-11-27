В Красноярском крае открыли керлинг-центр
В краевом центре состоялось открытие керлинг-арены «Красноярск». Новый спортобъект расположен на острове Отдыха рядом с Центральным стадионом. Здесь есть 5 ледовых дорожек для игры в керлинг, 400 мест для зрителей, 6 комфортных раздевалок, судейская зона, административные помещения и зона для разминки.
спортивная конструкция, ледовое оборудование и инвентарь были переданы Красноярскому колледжу олимпийского резерва в качестве наследия XXIX Всемирной зимней универсиады.
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