В Красноярском крае открыли керлинг-центр

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В краевом центре состоялось открытие керлинг-арены «Красноярск». Новый спортобъект расположен на острове Отдыха рядом с Центральным стадионом. Здесь есть 5 ледовых дорожек для игры в керлинг, 400 мест для зрителей, 6 комфортных раздевалок, судейская зона, административные помещения и зона для разминки.

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спортивная конструкция, ледовое оборудование и инвентарь были переданы Красноярскому колледжу олимпийского резерва в качестве наследия XXIX Всемирной зимней универсиады.

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