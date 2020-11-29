Новый индустриальный парк «Гатчина» в Ленинградской области открывает двери для резидентов

Индустриальный парк в процессе завершения благоустройства территории. Сентябрь 2020 © gatchina-news.ru

Индустриальный парк «Северо-Западный нанотехнологический центр» готов к приему резидентов — малых и средних инновационных компаний.

На территории 19,4 га созданы промышленные и коммерческие помещения, где планируется разместить всю инфраструктуру для развития малых и средних высокотехнологичных и инновационных компаний. Концепцией проекта предусмотрено размещение предприятий в сферах нанотехнологий, наноматериалов и наноэлектроники, медицинских, фармацевтических и биотехнологий, радиационных технологий, приборостроения и машиностроения.

Кроме того, есть потенциальный резидент, готовый открыть на площадке производство светодиодных светильников и центр разработок систем освещения.

Инвестиционное соглашение о создании на территории Ленинградской области Северо-Западного нанотехнологического центра заключено между Группой «РОСНАНО», Ленинградской областью, ООО «Пронано» и АО «Леноблинновации» в 2012 году.