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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

Новый индустриальный парк «Гатчина» в Ленинградской области открывает двери для резидентов

Индустриальный парк в процессе завершения благоустройства территории. Сентябрь 2020Индустриальный парк в процессе завершения благоустройства территории. Сентябрь 2020 © gatchina-news.ru

Индустриальный парк «Северо-Западный нанотехнологический центр» готов к приему резидентов — малых и средних инновационных компаний.

На территории 19,4 га созданы промышленные и коммерческие помещения, где планируется разместить всю инфраструктуру для развития малых и средних высокотехнологичных и инновационных компаний. Концепцией проекта предусмотрено размещение предприятий в сферах нанотехнологий, наноматериалов и наноэлектроники, медицинских, фармацевтических и биотехнологий, радиационных технологий, приборостроения и машиностроения.

Кроме того, есть потенциальный резидент, готовый открыть на площадке производство светодиодных светильников и центр разработок систем освещения.

Инвестиционное соглашение о создании на территории Ленинградской области Северо-Западного нанотехнологического центра заключено между Группой «РОСНАНО», Ленинградской областью, ООО «Пронано» и АО «Леноблинновации» в 2012 году.
Источник: https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/30151/

Ленинградская область, Роснано, индустриальный парк, новое производство
  • Human RS Human RS
    29.11.2022:47:21

    К сожалению с фотками к этой новости было как-то туго, поэтому если кто нам поможет, то буду благодарен. А для читателей сайта пока есть рендер проекта парка, для понимания масштаба новости так сказать:

     © inv-reg.ru

    #1216809
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