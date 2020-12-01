ЗРС С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство на Курильских островах
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Расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа, заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды.
Накануне, готовность к заступлению на боевое дежурство проверил лично командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко. Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации.
Справочно: ЗРС С-300В4 современная высокомобильная система противовоздушной обороны. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.
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