ЗРС С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство на Курильских островах

https://function.mil.ru/images/upload/2019/%D0%A1-300%D0%924%203.jpg © function.mil.ru

Расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа, заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды.

Накануне, готовность к заступлению на боевое дежурство проверил лично командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко. Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации.

Справочно: ЗРС С-300В4 современная высокомобильная система противовоздушной обороны. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

https://function.mil.ru/images/upload/2019/%D0%A1-300%D0%924%202.jpg © function.mil.ru

https://function.mil.ru/images/upload/2019/550hjfku.jpg © function.mil.ru

https://function.mil.ru/images/upload/2019/%D0%A1-300%D0%924%201.jpg © function.mil.ru

https://function.mil.ru/images/upload/2019/%D0%A1-300%D0%924%204.jpg © function.mil.ru