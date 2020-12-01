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Армия и Флот

ЗРС С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство на Курильских островах

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Расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа, заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды.

Накануне, готовность к заступлению на боевое дежурство проверил лично командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко. Он высоко оценил слаженность работы расчетов и дежурных сил в ходе проведенной тренировки по отработке действий при получении сигнала о нарушении воздушных границ Российской Федерации.

Справочно: ЗРС С-300В4 современная высокомобильная система противовоздушной обороны. Она предназначена для прикрытия важных объектов от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

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Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12327785@egNews

ВС РФ, ВВО, С-300В4
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