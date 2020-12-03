В Магаданской области построена новая линия электропередач

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В Магаданской области построена линия электропередач (ЛЭП) для освоения Наталкинского золоторудного месторождения, одного из крупнейших в мире.

В Наталкинский ГОК уже вложено 89,5 млрд рублей инвестиций. В 2019 году было добыто 13 тонн золота, за 2020 год выпуск золота составит порядка 14 тонн. Благодаря запуску предприятия работу получили около 2000 человек.

Новая высоковольтная линия электропередачи многократно повышает надежность электроснабжения предприятий и социальных объектов Наталкинского золоторудного месторождения и сделала возможным увеличение поставки электроэнергии, вырабатываемой на объектах генерации Группы РусГидро в Магаданской области.

В рамках создания сетевой инфраструктуры построены двухцепная ЛЭП длиной 121 км, подстанция Омчак Новая и распределительный пункт Усть-Омчуг.

Линия электропередачи напряжением 220 кВ Усть-Омчуг — Омчак Новая построена АО «Полюс Магадан» на бюджетные и собственные средства в рамках реализации крупного инвестиционного проекта строительства Наталкинского горно-обогатительного комбината. ПАО «Магаданэнерго» обеспечило подключение построенной линии к региональной изолированной от ЕЭС России энергосистеме и приняло ее в эксплуатацию на условиях аренды.

Заявленная мощность линии электропередачи — 80 МВт (мегаватт). ЛЭП «Усть-Омчуг — Омчак Новая» также позволит в дальнейшем осваивать богатейшую Яно-Колымскую золоторудную провинцию. Даст возможность покрыть прогнозируемый рост нагрузок на месторождениях Декдеканское, Игуменовское, Родионовское, Павлик, расположенных в этом районе. Кроме того, ввод линии в работу повысит надежность электроснабжения Тенькинского городского округа Магаданской области.

Для строительства инвестору по линии Минвостокразвития России была предоставлена государственная инфраструктурная поддержка в размере 8,8 млрд рублей.

Наталкинское золоторудное месторождение расположено в 390 км от Магадана. Это одно из крупнейших месторождений золота в России, его запасы оцениваются более чем в 900 тонн. Разработку месторождения ведет Наталкинский горно-обогатительный комбинат, введенный на полную мощность ПАО «Полюс» в 2018 году.