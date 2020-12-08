красноярский край, эвенкия, зимняя природа © img.geliophoto.com

Красноярский край является вторым по площади субъектом России, уступая лишь Якутии. Почти треть этого региона занимает загадочная Эвенкия, на территории которой располагается географический центр России, плато Путорана, а также место падения Тунгусского метеорита. Всесезонная связь Эвенкии с большой землёй доступна только по воздуху. В сезон навигации добраться до эвенкийских посёлков можно ещё и по воде, но такое путешествие может занимать до 10 дней.

Столица Эвенкии, посёлок Тура с чуть более 5-тысячным населением, имеет два аэропорта, из которых совершаются грузовые, пассажирские и санитарные рейсы в отдалённые поселки района, а также в Красноярск. Основным перевозчиком на этих маршрутах является региональная авиакомпания «КрасАвиа».

1. Огромная территория Красноярского края, сопоставимая с площадью четырёх Франций или десяти Великобританий, практически полностью покрывается грузовыми и пассажирскими рейсами авиакомпании «КрасАвиа». Флот авиаперевозчика состоит из 26 вертолётов Ми-8 разных модификаций, а также пассажирских и военно-транспортных самолётов, включая ЯК-42, Ан-24, L-410 и др.

красноярский край, эвенкия, зимняя природа © img.geliophoto.com

2. Рейсы «КрасАвиа» из Красноярска в столицу Эвенкии выполняются из аэропорта Черемшанка. Аэровокзал серьёзно пострадал после пожара 2011 года. Сейчас пассажиров принимает заново отстроенный терминал аэропорта.

красноярск, аэропорт черемшанка © img.geliophoto.com

3. Турбовинтовой самолет АН-26Б-100

красноярск, аэропорт черемшанка, самолёт ан-26 сверху © img.geliophoto.com

4. Из аэропорта Черемшанка авиакомпания выполняет регулярные рейсы как по Красноярскому краю, так и за его пределы.

красноярск, аэропорт черемшанка, самолёт ан-26 сверху © img.geliophoto.com

5. В расписании аэропорта помимо рейсов в Эвенкию, стоят вылеты в Абакан, Барнаул, Кодинск, Ноябрьск, Светлогорск и другие населённые пункты России.

красноярск, аэропорт черемшанка, самолёт ан-26 сверху © img.geliophoto.com

6. Перелёт из Красноярска до Туры на Ан-26 «КрасАвиа» занимает три часа. Внизу — непроходимая тайга.

красноярский край, эвенкия, зимняя природа © img.geliophoto.com

7. Посадка в аэропорту «Горный», расположенный в 10 км от Туры.

красноярский край, эвенкия, аэропорт горный, тура © img.geliophoto.com

8. Аэропорт обслуживает только один регулярный маршрут: Тура — Красноярск. Расстояние по воздуху между столицей Эвенкии и Красноярском — 1200 км.

аэропорт тура горный, красноярский край, эвенкия © img.geliophoto.com

9. Тура располагается на сотом меридиане, в месте слияния рек Кочечум и Нижняя Тунгуска. Название посёлка происходит от эвенкийского слово «тур», означающего слово «стой».

© img.geliophoto.com

10. Население посёлка составляет около 5,5 тысяч человек. Каждый четвёртый житель Туры — представитель малочисленного народа Севера.

Тура, красноярский край, эвенкия © img.geliophoto.com

11. Авиация — единственный круглогодичный способ добраться в Туру из Красноярска. Летом доступно сообщение по рекам (поездка занимает 10 дней), с декабря по март — на автомобиле по зимнику.

Тура, красноярский край, эвенкия © img.geliophoto.com

12. Зимняя рыбалка в устье Кочечума. В эвенкийских водоемах обитает почти 25 видов рыб, наиболее ценные из них: сибирский осетр, голец, хариус, таймень, ленок, стерлядь, сиг.

Тура, красноярский край, эвенкия © img.geliophoto.com

13. Тура находится в области с континентальным субарктическим климатом, зимние температуры могут опускаться до −60°С. Лето короткое, но летние температуры могут превышать +35°С.

Тура, красноярский край, эвенкия © img.geliophoto.com

14. В Туре базируются 10 вертолётов семейства Ми-8, принадлежащих «КрасАвиа»: пять исправных и пять на консервации.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

15. Вертолётная площадка аэропорта Тура МВЛ (местные воздушные линии). Расписание вертолетных рейсов в поселки формируется при непосредственном участии администрации Эвенкийского муниципального района, которая субсидирует эти рейсы и регулирует тарифы, чтобы полёты были доступны для населения. Расписание планируется на год вперёд, но впоследствии может корректироваться, если наблюдается повышенный спрос (обычно перед Новым годом и в период отпусков). При отсутствии пассажиропотока рейсы отменяются либо переносятся на более активный период полётов.

Тура, Красноярский край, вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

16. Подготовка вертолёта — прогрев салона и агрегатов.

вертолёт Ми-8, подготовка, Красавиа © img.geliophoto.com

17. По регламенту осмотр и прогрев вертолёта начинается за два часа до вылета. По факту это время может меняться в зависимости от метеоусловий — силы ветра, температуры воздуха и т. п.

обогрев вертолёта Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

18. Заправка топливом.

заправка вертолёта Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

19. Здание аэровокзала.

аэропорт Тура, Красноярский край © img.geliophoto.com

20. Вертолёт Ми-8Т. Крейсерская скорость с нормальным взлётным весом — 180 км/ч. Практическая дальность полёта- 500 км. Коммерческая загрузка до 22 человек.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

21. Погрузка багажа и грузов. Вертолёты не летают в тёмное время суток, поскольку посадочные площадки освещаются далеко не во всех посёлках. Если требуется срочный вылет, связанный, например, с приездом бригады врачей для экстренной медицинской помощи, в тех посёлках, где освещения нет, площадку для посадки подсвечивают фарами «Буранов» местных жителей.

вертолёт Ми-8, подготовка, Красавиа © img.geliophoto.com

22. Вертолёты могут подниматься в воздух при температуре не ниже -45°С. Помимо мороза, вылет может быть отложен из-за сильного ветра, ограниченной видимости или обледенения по причине мокрого снега. Летом препятствием для полётов могут стать грозовые фронты и дым от лесных пожаров. Погода анализируется каждое утро с учётом прогнозов синоптиков и фактических наблюдений.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

23. Обратные вылеты из поселков в Туру планируются обычно не позднее 9 часов вечера, т.к. ночной прогноз по метеоусловиям обычно хуже дневного.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

24. По территории Эвенкии протекают тысячи горных, таёжных, тундровых рек, чистых и минерализованных.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

25. Эвенкия относится к Крайнему Северу России. В районе преобладает резко континентальный климат. Средняя температура января (самого холодного месяца) колеблется в пределах -35°С с экстремальными понижениями до -55°С. Морозы длятся до 275 дней в году.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

26. С севера на юг Эвенкия тянется на 1500 км, а с запада на восток — на 850 км. Площадь района сопоставима с площадью Турции.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

27. Посёлок Эконда. Располагается в 200 км от Туры на берегу реки Вилюй.

Посёлок Эконда, Красноярский край, Эвенкия © img.geliophoto.com

28. Эконда преимущественно населена эвенками. По состоянию на 2020 год в посёлке проживает 288 человек. Численность населения растёт на протяжении последних четырёх лет.

Посёлок Эконда, Красноярский край, Эвенкия © img.geliophoto.com

29. Посадка в Эконде.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

30. Местные жители передвигаются на снегоходах. Как правило, это легендарные «Бураны».

снегоход Буран, Посёлок Эконда, Красноярский край, Эвенкия © img.geliophoto.com

31. Билет от Эконды до Туры стоит около 5000 рублей, лететь 1:40 минут.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

32. Для бронирования авиабилетов в отдалённых посёлках, где нет интернета или телефонной связи, пассажирам достаточно обратиться к диспетчеру посадочной площадки, сообщив дату вылета, ФИО, дату рождения и номер паспорта. Оплатить полет можно постфактум -по прибытии в Туру.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

33. Пассажиры.

пассажиры вертолёта Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

34. Река Вилюй.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

35. Эвенкия известна падением Тунгусского метеорита в 1908 году в районе Подкаменной Тунгуски. Полет небесного тела закончился мощнейшим взрывом на высоте 7-10 км, в результате которого на сотни километров от эпицентра были повалены деревья и выбиты окна в домах, а в небе от Атлантики до Сибири в течение нескольких дней после этого события наблюдалось сильное свечение неба, солнечное гало, серебристые облака и яркие сумерки.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

36. Огни Туры.

Тура, Красноярский край, Эвенкия © img.geliophoto.com

37. Кроме пассажирских перевозок вертолёты «КрасАвиа» выполняют ещё и санзадания. Норма времени — 1,5 часа с момента вызова врача. Обычно это рейсы туда-обратно. Но, если требуется срочная помощь, иногда врачи вынуждены оперировать прямо в посёлке. Был случай, когда операция затянулась, и вертолёт остался на ночь, экипажу пришлось ночевать в спортзале, т.к. гостиниц в посёлках нет. Кроме того, во время пандемии вертолёты «КрасАвиа» перевозят и пациентов с коронавирусом. Во время таких рейсов экипаж облачается в СИЗы, а после каждого такого рейса вертолёт дезинфицируется. За активную перевозку таких больных в первую волну пандемии экипаж вертолета «КрасАвиа» даже получил награду Росавиации.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

38. Во время перелёта в село Учами.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

39. Вивинский хребет.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

40. Недалеко от Туры расположено место посадки спускаемого аппарата «Восток» с собаками Жулькой и Альфой в декабре 1960 года.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

41. Нижняя Тунгуска — правый приток Енисея. Длина реки составляет без малого 3 тысячи километров. Существует проект строительства на Нижней Тунгуске гидроэлектростанции, которая может стать крупнейшей в России.

Нижняя Тунгуска, природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

42. В Эвенкии в советское время проводились мирные ядерные подземные взрывы с целью глубинного сейсмического зондирования Земли. Существует версия, что образовавшиеся подземные полости в пластах соли заполнены радиоактивным рассолом, которые могут вскрыться при строительстве Эвенкийской ГЭС на Нижней Тунгуске.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

43. Блистер вертолёта.

вертолёт Ми-8, блистер © img.geliophoto.com

44. Почти 80% территории Эвенкии занимает тайга.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

45. Посёлок Учами. Здесь проживает всего 104 человека, но и сюда выполняются вертолётные рейсы «КрасАвиа» из Туры.

Посёлок Учами, Красноярский край, Эвенкия © img.geliophoto.com

46. Подавляющее большинство жителей Учами — эвенки. В посёлке действует школа и детский сад.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

47.

Посёлок Учами, Красноярский край, Эвенкия © img.geliophoto.com

48. Тура находится под угрозой затопления из-за планируемого строительства Эвенкийской ГЭС. По экспертным оценкам, строительство может занять не менее 18 лет, а вырабатываемая электроэнергия сможет покрыть дефицит энергосистемы в европейской части России. По проекту высота плотины может составить до 200 метров.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

49. Самая холодная температура воздуха в Эвенкии была зафиксирована в середине прошлого века. Тогда было зарегистрировано -67°С.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

50. Собаки на севере: транспорт, охотник и друг.

собака в салоне вертолёта Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

51. Несмотря на суровые климатические условия, масштабное освоение Эвенкии — вопрос времени, поскольку в её недрах скрываются колоссальные запасы нефти и газа.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

52. Плотность населения в Эвенкии — одна из самых низких в России: менее 0,03 чел./кв. км.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

53. Тутончаны — ещё один небольшой эвенкийский посёлок, куда летает «КрасАвиа». Население — чуть более 200 человек.

Посёлок Тутончаны, Красноярский край, Эвенкия © img.geliophoto.com

54. Тутончаны — это самый близкий населённый пункт к географическому центру России, который находится на озере Виви в 250 км от посёлка.

Посёлок Тутончаны, Красноярский край, Эвенкия © img.geliophoto.com

55. Жители Тутончан занимаются охотным промыслом, рыболовством и мясозаготовкой.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

56.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

57. Предельная коммерческая загрузка вертолёта в таких посёлках, как Учами, Тутончаны и Эконда, снижена, так как с собой из Туры нужно везти ещё и топливо. Заправки в этих местах нет.

внутри салона вертолёта Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

58. При загрузке рейса экипажи «КрасАвиа» стараются использовать провозную емкость по максимуму, т.к. кроме людей в посёлки летит продовольствие, лекарства и всё, что необходимо для жизнеобеспечения. Если необходимо взять больше топлива, то на вертолёт можно установить дополнительный бак. Это позволяет увеличить предельную коммерческую загрузку (на обратном пути из посёлка) или дальность полёта. Но вместе с тем это снижает количество пассажирских мест, т.к. обычно бак устанавливается внутри.

Посёлок Тутончаны, Красноярский край, Эвенкия © img.geliophoto.com

59.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

60. Жители Эвенкии занимаются охотой, оленеводством, рыбалкой, пушным промыслом.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

61. 25% населения Эвенкии — эвенки. Кроме них здесь живут якуты, кето, ненцы, долганы, эвены, нганасаны.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

62. Погрузка в Туре.

вертолёт Ми-8, Красавиа © img.geliophoto.com

63. Река Иритка.

природа красноярского края, эвенкия, зима © img.geliophoto.com

64. Типичная текстура Сибири.

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