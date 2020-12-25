ЗРС С-400 «Триумф»: 30 полковых комплектов на конец 2020 года

Боевая служба зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» началась в 606-ом зенитном ракетном полку, в котором, 6 августа 2007 года, заступил на боевое дежурство первый, ещё предсерийный, дивизион ЗРС С-400. Второй предсерийный дивизион был получен 606-ым ЗРП в 2009 году. В дальнейшем оба предсерийных дивизиона были переданы в учебные центры.

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Затем начались серийные поставки в рамках «Государственной программы развития вооружений на 2011—2020 годы». Всего, в рамках программы, планировалась передача 56 дивизионов ЗРС С-400. В действительности, уже к началу 2020 года концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал Минобороны более 60 дивизионов в 25 полковых комплектах (переданный 15 февраля 2019 года полковой комплект укрупненного состава, второй в 2019 году, стал первым заступившем на БД в 2020 году), ещё 4 комплекта было передано в 2020 году.

Всего к началу 2021 года Министерство Обороны РФ получило 30 полковых комплектов ЗРС С-400 (с учётом предсерийного), а на боевое дежурство заступили 28 полков, ещё 1 предсерийный комплект находился в учебных центрах.

Вопреки заблуждениям, только 5 полков из 28 находятся в Московской области, остальные полки стоят на боевом дежурстве в других регионах России и в Сирийской Арабской Республике.

Базовый состав дивизиона ЗРС С-400:

8-12 транспортно-пусковых установок 5П85ТЕ2/5П85СЕ2

Радиолокационный комплекс 91Н6E

Многофункциональная РЛС 92Н6Е

Пункт боевого управления 55К6Е

Базовый состав дивизиона ЗРС С-400 © Фото из открытых источников

Автор: Алексей Поветкин