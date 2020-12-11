В Минобороны РФ поступили новые комплексы автоматизированного управления огнем артподразделений

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Специалистами военного представительства Минобороны России была принята партия комплексов автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений.

Комплексы полностью соответствуют современным требованиям к средствам автоматизации управления артиллерией и изготавливаются серийно.

Они обеспечивают автоматизированное управление огнем и маневром артиллерийского дивизиона в составе до четырех батарей в дивизионе и до восьми орудий в батарее при подготовке и в ходе боевых действий, применяются для САО «Мста-С», САО «Мста-Б», РСЗО «Торнадо-Г» и РСЗО «Град».

Использование средств автоматизации комплексов позволяет выполнять огневые задачи при произвольном расположении орудий в заданном районе огневых позиций, совершать противоогневой манёвр, в кратчайшее время поражая цель последовательно с двух и более огневых позиций.

Применение современных средств подготовки стрельбы и новых алгоритмов решения спецзадач позволяют повысить точность огня на 25-30%, а управляемые снаряды нового поколения уничтожают цели и объекты противника с вероятностью 0,98-0,99. Своевременность огня артиллерийского дивизиона обеспечивается за счет сокращения времени на его подготовку в 1,5-2 раза в сравнении с существующими аналогами.

Наибольшая эффективность боевого применения комплексов 1В181 и 1В198 достигается при управлении самоходными орудиями и боевыми машинами РСЗО, оснащенными автоматизированными системами управления и наведения орудий (АСУНО). В этом случае обеспечивается неразрывный процесс управления огнём от момента обнаружения цели до наведения всех орудий и боевых машин РСЗО в автоматическом режиме.