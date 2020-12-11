ОАО «РЖД» запустило второй модернизированный «Сапсан»

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10 декабря в 17:10 второй обновленный поезд «Сапсан» отправился в первый рейс с пассажирами в составе поезда № 773 из Санкт-Петербурга. Он прибудет на Ленинградский вокзал Москвы в 21:02.

Ожидается, что в ближайшие два года будет модернизированы все 16 составов поездов «Сапсан».

Усовершенствованный интерьер поезда учитывает многочисленные пожелания пассажиров: заменена обивка и чехлы кресел, цветовое оформление салонов, произведена замена освещения с добавлением функции регулировки яркости в зависимости от времени суток, установлены кулеры с питьевой водой, заменены оконные затемняющие шторы, в каждом кресле каждого вагона предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъемы.

В модернизированных поездах «Сапсан» пассажирам доступны 9 классов обслуживания вместо привычных семи. В первом вагоне предусмотрены первый класс и купе-переговорная (конструктивно изолированное 4-местное помещение, расположенное за кабиной машиниста), во втором вагоне находится бизнес-класс и 2 купе-сьют (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками).

Экономический класс доступен для оформления в вагонах №№ 3, 6, 7, 8 и 9, в пятом вагоне — вагон-бистро, в четвертом — базовый класс. В 10 вагоне представлены семейный класс со специальной игровой зоной, в котором комфортно смогут разместиться пассажиры с детьми, а также класс комфорт — отдельная зона, размещенная сразу за кабиной машиниста.

Согласно графику, обновленные составы будут совершать рейсы на участке Санкт-Петербург — Нижний Новгород по будням в составе поездов № 757Н/771Н, в субботу — в составе поезда № 757Н и по воскресеньям — в составе поезда № 771Н. Также обновленные составы будет курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в составе поездов № 757А и 774А по воскресеньям.

Для повышения комфорта пассажиров холдинг «РЖД» проводит поэтапную модернизацию парка высокоскоростных поездов «Сапсан». Первый обновленный поезд вышел на линию 17 декабря 2019 года — в день десятилетия запуска высокоскоростного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. В настоящее время модернизация парка «Сапсанов» продолжается. Завершить обновление планируется до конца 2021 года.