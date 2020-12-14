Компания «Парус электро» запустила в производство новую линейку источников бесперебойного питания

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Компания «Парус электро» запустила в производство новую линейку ИБП с повышенным коэфициентом выходной мощности = 1.0.

Выпущены новые СИП380А МД — серия модульных напольных ИБП переменного тока 150-1000 кВА на силовых модулях мощностью 50 кВт с «горячей» заменой. Устройства построены на современных трехуровневых инверторах с высоким КПД. Снижение потерь при преобразовании обеспечило КПД системы до 96,5%, что уменьшает затраты на электроэнергию и отвод избыточного тепла. Современные схемотехнические решения в СИП380А увеличили коэффициент выходной мощности до 1.0, что позволяет подключать больше современного оборудования с высокой активной мощностью. Переход на модули 50 кВт в тех же габаритах, как и у существующих модулей 20 кВА, повысил плотность мощности ИБП, что оценят постоянно стремящиеся повысить отдачу от используемой площади создатели ЦОДов.

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На большом цветном сенсорном экране с интуитивно понятным интерфейсом системы управления удобно контролировать работу и проводить настройку работы ИБП. Для внешнего мониторинга предусмотрены слоты, в которые можно вставить карты расширения. Реализация коммуникационных протоколов Modbus и популярных в ЦОДах SNMP, вплоть до SNMP v3, поддерживающей шифрование, обеспечивает простую интеграцию ИБП в корпоративные системы заказчиков.

Улучшенные технические характеристики, выгодная совокупная стоимость владения, гарантия сервисного обслуживания и присутствия компании на рынке страны — три главных причины для выбора новой линейки ИБП компании «Парус электро». Достоинства, которые оценят разработчики российских дата-центров.

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Компания использует опыт отечественной школы создания силовой преобразовательной техники и выполняет полный цикл работ — от разработки и производства до дальнейшего гарантийного и постгарантийного обслуживания. В штате «Парус электро» трудятся более 40 инженеров и конструкторов. Большинство проектов реализуется на стандартном оборудовании — заказчик излагает свои пожелания и технические требования, а сотрудники проектно-технического отдела подбирают оптимальное решение. Но для сложных проектов выполняется доработка оборудования или даже создаются уникальные решения, полностью отвечающее задачам заказчика.

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Производство и тестирование оборудования осуществляются на заводах компании в Москве и Подмосковье. Печатные платы и другие комплектующие изготавливаются на заводах российских подрядчиков. «Парус электро» контролирует качество и регулярно проводит на аудит у своих поставщиков.