стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Kотенко Cергей 08 июня 2025, 06:19 57 Электроника, электротехника и приборы

Новая российская зарядная станция «Ураган 150» заряжает электромобиль за 30 минут

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © tehnoomsk.ru

В реестр российской продукции Минпромторга РФ в 2025 году внесена новая отечественная станция быстрой зарядки электромобилей «Ураган 150» разработки компании «Яблочков» (Санкт-Петербург).

Станция входит в созданную российской компанией линейку устройств мощностью от 120 до 200 кВт и рассчитана на работу в температурных режимах от минус 35 до плюс 50 градусов Цельсия. По информации разработчиков, производство «Ураган 150» уже начато в нашей стране.

Станции быстрой зарядки электромобилей «Ураган 150» позволяют за 20-30 минут зарядить батарею электромобиля до уровня 80%. Оборудование рассчитано на высокие нагрузки — технологии для него уже отработали на городских электробусных инфраструктурных проектах, где такие станции используют по 16 часов и более часов в сутки.

Новая российская зарядная станция имеет 3 коннектора (разъемы CCS2, GB/T, CHAdeMO), что делает ее совместимой с основными моделями электромобилей и заряжает до трех электромобилей одновременно (в линейке «Ураганов» есть и вариант на 4 машины). Станции отличаются относительно небольшими габаритами — 2,3×1×0,7 метра, имеют стальной корпус и защиту по классу IP54 (ГОСТ 14254-2015).

Производство зарядных станций «Яблочков» осуществляет в России. Модульная архитектура блоков мощности станции позволяет упростить обслуживание сети, отслеживать состояние каждой станции удаленно, а также заменять проблемные модули в течение 10 минут.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: tehnoomsk.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


электротехника, электромобиль, Санкт-Петербург
  • Нет аватара Exegen
    08.06.2509:54:21

    Глупцы на АЗС не понимают, что кто раньше начнёт на своих заправках такие зарядки ставить, тот вскоре куш нехилый сорвёт…

    #1302171
    • Badassgoliath Badassgoliath
      08.06.2514:44:09

      Там требуется ещё и подведенная электрическая мощность немалая, чтобы эта зарядка нормально работала.

      Вдобавок АЗС не так расположены, как надо для зарядок, чтобы проявить их преимущества. Электромобиль не должен ехать за город или в какое-то особое место, чтобы зарядить аккумулятор. Наоборот, зарядки должны быть там, где парковки. Ведь зарядки можно ставить куда более свободно, чем бензоколонки.

      #1302175
  • Нет аватара vlTepes
    08.06.2515:20:04

    Электро-зарядка на АЗС? Даже полчаса — это УЖАСНО долго

    Электрозарядки должны быть в паркингах и на стоянках

    #1302176
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,