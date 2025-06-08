Новая российская зарядная станция «Ураган 150» заряжает электромобиль за 30 минут

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В реестр российской продукции Минпромторга РФ в 2025 году внесена новая отечественная станция быстрой зарядки электромобилей «Ураган 150» разработки компании «Яблочков» (Санкт-Петербург).

Станция входит в созданную российской компанией линейку устройств мощностью от 120 до 200 кВт и рассчитана на работу в температурных режимах от минус 35 до плюс 50 градусов Цельсия. По информации разработчиков, производство «Ураган 150» уже начато в нашей стране.

Станции быстрой зарядки электромобилей «Ураган 150» позволяют за 20-30 минут зарядить батарею электромобиля до уровня 80%. Оборудование рассчитано на высокие нагрузки — технологии для него уже отработали на городских электробусных инфраструктурных проектах, где такие станции используют по 16 часов и более часов в сутки.

Новая российская зарядная станция имеет 3 коннектора (разъемы CCS2, GB/T, CHAdeMO), что делает ее совместимой с основными моделями электромобилей и заряжает до трех электромобилей одновременно (в линейке «Ураганов» есть и вариант на 4 машины). Станции отличаются относительно небольшими габаритами — 2,3×1×0,7 метра, имеют стальной корпус и защиту по классу IP54 (ГОСТ 14254-2015).

Производство зарядных станций «Яблочков» осуществляет в России. Модульная архитектура блоков мощности станции позволяет упростить обслуживание сети, отслеживать состояние каждой станции удаленно, а также заменять проблемные модули в течение 10 минут.

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