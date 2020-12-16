Очередную МБР ракетного комплекса «Авангард» загрузили в шахтную пусковую установку

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/64C8YBXU1SQ

В Оренбургской области продолжается перевооружение первого в Вооружённых Силах России соединения, оснащаемого ракетным комплексом «Авангард».

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет.

Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.