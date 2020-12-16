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Транспорт и логистика

В Волгоградской области открыли новый железнодорожный мост через Дон

 © riac34.ru

Сооружение строили шесть лет, работы обошлись почти в шесть миллиардов рублей. Мост входит в структуру международного транспортного коридора «Север-Юг».

— Впервые за 15 лет на Приволжской магистрали вводится в эксплуатацию внеклассный мостовой переход. Мост через реку Дон входит в тройку наиболее протяжённых искусственных сооружений на полигоне Приволжской железной дороги наряду с саратовским и астраханским мостами через реку Волга, — рассказали в РЖД.

Рядом расположен старый мост, действующий с 1951 года. Необходимость в возведении дублёра возникла потому, что предшественник не позволял решать новые задачи. На нём действует ограничение по скорости (не выше 25 километров в час) и по весу (до 5200 тонн). Новое инженерное сооружение выдержит составы массой до 12 тысяч тонн. Поезда могут проезжать по нему со скоростью до 90 километров в час, что обеспечит пропуск дополнительных составов, сократит время и количество технических стоянок в пути следования. Для обеспечения высокой скорости и надёжности на всём протяжении уложен бесстыковой путь.
Источник: https://rg.ru/2020/12/16/reg-ufo/v-...ostroili-novyj-most-cherez-don.html

Волгоградская область, железная дорога, мост
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