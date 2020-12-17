В Красноярском крае после реконструкции открылся Козинский виадук

В Курагинском районе Красноярского края между станциями Джебь и Щетинкино после модернизации открылся железнодорожный виадук Козинский. Это уникальный и самый высокий мост Красноярской железной дороги. Он располагается на высоте 65 метров и знаменит среди пассажиров за уникальное ощущение «полёта на поезде». Виадук построили 55 лет назад, и все это время он мог пропускать поезда только в одну сторону.

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Козинский виадук расположен на перегоне Джебь — Щетинкино в горном ущелье Западного Саяна (Красноярский край). Модернизация Козинского виадука началась в 2014 году в рамках инвестиционной программы «Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет» и стала одной из составляющих проекта по строительству вторых главных путей на всей протяженности перевального перегона Джебь — Щетинкино, до настоящего времени остававшимся «узким горлышком» всего направления.

Цель капитальной реконструкции Козинского виадука — увеличение провозной и пропускной способности участка, связывающего Западную и Восточную Сибирь, в том числе для обеспечения возрастающих объемов перевозок грузов из Кузбасса на Дальний Восток

В результате появилась возможность одновременного проследования тяжеловесных поездов по обоим путям Козинского виадука, что в 2 раза увеличивает пропускную способность перегона Джебь — Щетинкино. Инвестиции в строительство вторых путей на этом участке составили 4,6 млрд рублей.

«Ещё одна цель реконструкции виадука — повышение его несущей способности. Для этого 10 старых железобетонных пролётов заменили металлическими, которые вдвое легче и имеют повышенную прочность. Также с помощью особых технологий усилили опоры. Бетонный массив укрепили и одели в так называемые оболочки — „рубашки“. Всё это в итоге дало возможность пропускать по виадуку грузовые поезда повышенного веса — более 7100 тонн», — уточняют специалисты.

Открытие Козинского виадука очень важно для развития экономики Красноярского края, Хакасии и Кемеровской области, так как именно через него проходят товарняки с углем и железной рудой, которая идет на экспорт в страны Азии.

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