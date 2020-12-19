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Армия и Флот

В мотострелковое соединение ЦВО под Оренбургом поступило 15 БМП-2М

https://function.mil.ru/images/upload/2019/hghhhhhhhhhh-1200.jpeghttps://function.mil.ru/images/upload/2019/hghhhhhhhhhh-1200.jpeg © function.mil.ru

В мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Оренбургской области, поступило 15 единиц модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.

В БМП-2М значительно усовершенствованы возможности прицеливания и наблюдения, в том числе и в ночное время. На вооружении находятся автоматическая 30-мм пушка и спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-17, ПТУР «Корнет». Также боевая машина укомплектована новой помехозащищенной радиостанцией Р-168 «Акведук».

По сравнению с предыдущими образцами БМП-2М имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения, что позволит повысить боеспособность мотострелковых подразделений 2-й общевойсковой армии ЦВО.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12330868@egNews

ВС РФ, ЦВО, БМП-2М
  • Гвардеец Гвардеец
    19.12.2017:38:11

    Когда-то, в 79 году, того не ведая, на учениях, я принял участие, в должности механика водителя, в испытании его дедушки БМП-2, о чём узнал случайно ища сведения о моем Гвардейском полке, где проходил действительную срочную службу

    #1219220
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