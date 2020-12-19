В мотострелковое соединение ЦВО под Оренбургом поступило 15 БМП-2М

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В мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Оренбургской области, поступило 15 единиц модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.

В БМП-2М значительно усовершенствованы возможности прицеливания и наблюдения, в том числе и в ночное время. На вооружении находятся автоматическая 30-мм пушка и спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-17, ПТУР «Корнет». Также боевая машина укомплектована новой помехозащищенной радиостанцией Р-168 «Акведук».

По сравнению с предыдущими образцами БМП-2М имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения, что позволит повысить боеспособность мотострелковых подразделений 2-й общевойсковой армии ЦВО.