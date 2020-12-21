Строительство новой ледовой арены в Новосибирске. Декабрь 2020

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В 2023 году Новосибирск примет у себя молодёжный чемпионат мира по хоккею. Матчи будут проводиться на новой многофункциональной ледовой арене, которую сейчас строят на берегу реки Обь. Ввести в эксплуатацию объект планируют раньше намеченного срока — уже летом 2022 года. На текущий момент готовность нового ледового дворца составляет 35%.

Помимо арены к старту чемпионата приурочено завершение строительства четвёртого моста через Обь, первой очереди терминала аэропорта «Толмачёво», реконструкция автомобильной развязки Октябрьского моста, а также будет открыта станция метро «Спортивная».

1. Основной объект молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года — новая многофункциональная ледовая арена в Новосибирске. Спортивный комплекс строится вблизи улицы Немировича-Данченко, в 500 метрах от берега реки Обь.

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2. Шестиэтажный комплекс предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную площадку с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный и тренажёрный залы, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

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3. На ледовой арене будут проводить Международные и национальные соревнования. Игровое поле можно будет трансформировать, что даст возможность проводить различные мероприятия. Планируется использование нового ледового дворца спорта в качестве основной домашней арены хоккейного клуба «Сибирь».

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4. По состоянию на декабрь 2020 года строители осуществляют монолитные работы на уровне шестого этажа, на площадке идёт сборка металлических конструкций кровли и фасада.

© img.geliophoto.com

5. Работы по устройству арматурного каркаса железобетонного пилона.

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6. Вязка стальными прутками арматурного каркаса.

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7. Строители приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций, которые будут перекрывать основной зал арены. Всего будет собрано и установлено 10 большепролётных ферм. Длина наибольших из них будет достигать 103 метра.

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8. Возведение временных металлических опор для установки большепролётных ферм.

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10. Достигнута отметка в 26.5 метров. В готовом виде 6-этажное здание арены будет высотой 38 метров.

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11. Будущий холл со вторым светом.

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13. Возведение опалубки.

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14. Каркас здания арены, по сути, является единым бетонным диском без деформационных швов.

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15. На период строительства запроектированы температурные швы для снижения напряжений возникающие от линейных расширений.

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16. Работы по их «заполнению» будут выполняться когда в Сибири установятся положительные температуры.

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17. Сейчас на стройплощадке работают более 300 специалистов.

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18. Помещение ИТП (индивидуальный тепловой пункт).

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20. Витражные работы идут на тренировочной и многофункциональной площадках.

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22. В готовом виде арена будет напоминать по форме шайбу.

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24. Тестовые соревнования ледовая арена должна принять уже летом 2022 года.

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25. Вместе с ареной продолжаются работы на объектах инфраструктуры — обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строится пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, благоустраивается прилегающая территория. На действующей эстакаде метрополитена поблизости возводится станция метрополитена «Спортивная».

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26. Срок сдачи станции «Спортивная» намечен также на лето 2022 года.

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27. В последний раз станцию метро в Новосибирске сдавали более 10 лет назад. Станция станет 14-ой в новосибирском метрополитене и будет в составе уже действующей Ленинской линии.

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28. Ледовая арена и прилегающая инфраструктура создают основу для дальнейшего развития левобережной части Новосибирска.

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