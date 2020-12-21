Строительство новой ледовой арены в Новосибирске. Декабрь 2020
Строительство новой ледовой арены в Новосибирске. Декабрь 2020
В 2023 году Новосибирск примет у себя молодёжный чемпионат мира по хоккею. Матчи будут проводиться на новой многофункциональной ледовой арене, которую сейчас строят на берегу реки Обь. Ввести в эксплуатацию объект планируют раньше намеченного срока — уже летом 2022 года. На текущий момент готовность нового ледового дворца составляет 35%.
Помимо арены к старту чемпионата приурочено завершение строительства четвёртого моста через Обь, первой очереди терминала аэропорта «Толмачёво», реконструкция автомобильной развязки Октябрьского моста, а также будет открыта станция метро «Спортивная».
1. Основной объект молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года — новая многофункциональная ледовая арена в Новосибирске. Спортивный комплекс строится вблизи улицы Немировича-Данченко, в 500 метрах от берега реки Обь.
2. Шестиэтажный комплекс предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную площадку с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный и тренажёрный залы, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.
3. На ледовой арене будут проводить Международные и национальные соревнования. Игровое поле можно будет трансформировать, что даст возможность проводить различные мероприятия. Планируется использование нового ледового дворца спорта в качестве основной домашней арены хоккейного клуба «Сибирь».
4. По состоянию на декабрь 2020 года строители осуществляют монолитные работы на уровне шестого этажа, на площадке идёт сборка металлических конструкций кровли и фасада.
5. Работы по устройству арматурного каркаса железобетонного пилона.
6. Вязка стальными прутками арматурного каркаса.
7. Строители приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций, которые будут перекрывать основной зал арены. Всего будет собрано и установлено 10 большепролётных ферм. Длина наибольших из них будет достигать 103 метра.
8. Возведение временных металлических опор для установки большепролётных ферм.
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10. Достигнута отметка в 26.5 метров. В готовом виде 6-этажное здание арены будет высотой 38 метров.
11. Будущий холл со вторым светом.
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13. Возведение опалубки.
14. Каркас здания арены, по сути, является единым бетонным диском без деформационных швов.
15. На период строительства запроектированы температурные швы для снижения напряжений возникающие от линейных расширений.
16. Работы по их «заполнению» будут выполняться когда в Сибири установятся положительные температуры.
17. Сейчас на стройплощадке работают более 300 специалистов.
18. Помещение ИТП (индивидуальный тепловой пункт).
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20. Витражные работы идут на тренировочной и многофункциональной площадках.
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22. В готовом виде арена будет напоминать по форме шайбу.
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24. Тестовые соревнования ледовая арена должна принять уже летом 2022 года.
25. Вместе с ареной продолжаются работы на объектах инфраструктуры — обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строится пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, благоустраивается прилегающая территория. На действующей эстакаде метрополитена поблизости возводится станция метрополитена «Спортивная».
26. Срок сдачи станции «Спортивная» намечен также на лето 2022 года.
27. В последний раз станцию метро в Новосибирске сдавали более 10 лет назад. Станция станет 14-ой в новосибирском метрополитене и будет в составе уже действующей Ленинской линии.
28. Ледовая арена и прилегающая инфраструктура создают основу для дальнейшего развития левобережной части Новосибирска.
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