Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 11

В Удмуртии открыли ледовую арену «Можга» © udmurt.media

В Удмуртии 22 декабря состоялось открытие ледовой арены «Можга», рассчитанной на 450 зрителей. Этот объект является единственным крытым катком в Можге. У жителей города появилась возможность заниматься хоккеем, керлингом и фигурным катанием. Также новый комплекс вмещает многофункциональный спортивный зал для занятий баскетболом и волейболом с трибунами на 100 зрителей, тренажерный и гимнастический залы.

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https://vk.com/mozhga.news ( фото с открытия)

https://www.moz.../news/33/19216/

Красноярский край

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20 декабря на ул. Высотной 2 «л» свои двери для воспитанников спортивной школы «Рассвет» открыла новая крытая ледовая площадка. Спортивное сооружение круглогодичное: зимой на льду будут тренироваться хоккеисты, летом искусственное поле опробуют юные футболисты.

© admkrsk.ru

Крытую арену возвели за 4 месяца — здание модульное. Общая площадь сооружения составляет около 1900 квадратных метров, хоккейной коробки — около 1500. Проект реализован за счёт краевой субсидии и финансовых средств «Рассвета».

http://www.admk...?RecordID=19067

Магаданская область

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В поселке Ола открылся первый и единственный в городском округе плавательный бассейн. Он строился при поддержке Минвостокразвития России.

Фото: управление информационной политики Магаданской области © magoblduma.ru

https://magobld...ews/?id_4=59140

https://kolyma....hp?newsid=94647