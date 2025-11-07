MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 42
termometrix Спортивные объекты

В России открылись новые спортивные объекты

© avatars.dzeninfra.ru

Новая академия настольного тенниса в Оренбурге

За последние пять лет в России создано и обновлено более двух с половиной тысяч спортивных объектов.

Центр волейбола в Улан-Удэ

© kremlin.ru

Дворец единоборств в Ижевске

© kremlin.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: kremlin.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара termometrix07.11.25 18:05:56

    На основе доступных данных можно предположить, что за 25 лет:
    -Новые крупные объекты (стадионы, ФОКи, арены) — порядка 1 000-2 000 (с учётом ЧМ‑2018, Олимпиады‑2014 и региональных проектов);
    -Малые и средние объекты (уличные площадки, школьные залы, модульные сооружения) — десятки тысяч (но точная цифра требует анализа муниципальных отчётов).
    Ориентировочно речь идёт о тысячах крупных объектов и десятках тысяч малых сооружений, причём значительный прирост пришёлся на 2010-2020‑е годы благодаря нацпроектам и мегасобытиям (Олимпиада, ЧМ по футболу).

    Отредактировано: termometrix~18:07 07.11.25
    #1308272