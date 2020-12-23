В Краснодарском крае открыт завод по производству пластиковой тары

© gorodarmavir.ru

23 декабря в Армавире открыли завод по производству пластиковой тары для дезинфицирующих и лекарственных средств. Расположился он в промзоне на территории арендованных площадей.

Учредителем завода стал крупнейший российский производитель антисептических средств «Валдайская косметика». Управляющий директор компании отметил, что теперь можно говорить о начале большого проекта по созданию предприятия полного цикла.

При выходе предприятия на полную мощность планируется создать порядка 150 рабочих мест. Стоимость инвестиционного проекта составила более 500 млн рублей. Производственная максимальная мощность оборудования позволяет выпускать пластиковую тару объемом от 30 мл до 1 л. более 21 млн. штук в месяц.

В рамках инвестиционного проекта была проведена реконструкция арендованого корпуса. Установлено современное японское и китайское оборудование, пресс-формы пришли из Италии.

Запуск производства стал возможен благодаря соглашению двух предприятий о совместной реализации инвестиционного проекта. Подписали его «Армавирская межрайонная аптечная база» и новгородская компания «Валдайская косметика».