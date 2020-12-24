В 2020 году Новочеркасский электровозостроительный завод передал РЖД 15 электровозов 4ЭС5К

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Новочеркасский электровозостроительный завод по заказу РЖД в 2020 году изготовил и передал 15 магистральных грузовых электровозов переменного тока 4ЭС5К «Ермак». К месту службы — в депо Смоляниново Дальневосточной дирекции тяги — отправились два последних в нынешнем году электровоза этой серии.

4ЭС5К входят в число наиболее мощных локомотивов в мире. Такие машины успешно эксплуатируются в условиях сложного природно-ландшафтного рельефа Восточного полигона РЖД, который характеризуется наличием перевальных участков с крутыми подъёмами и уклонами до 30‰ и участками пути с кривыми малого радиуса до 200 м.

— «Ермак» — самая многочисленная серия современных электровозов в России. На электрифицированных железных дорогах России около 80% перевозок осуществляется новочеркасскими электровозами. С поточных линий завода сошло более 1,6 тыс. локомотивов свыше 65 типов, — рассказал Игорь Сорокин. — Отмечу, практически каждый год на донском заводе запускается в производство новая модель электровоза.

Поставки электровозов 4ЭС5К для Российских железных дорог планируют продолжить и в 2021 году.