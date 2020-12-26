Поднят Андреевский флаг на корабле противоминной обороны «Яков Баляев» проекта 12700
26 декабря 2020 года во Владивостоке поднят Андреевский флаг на корабле противоминной обороны «Яков Баляев» проекта 12700.
Согласно планам командования ВМФ, новейший морской тральщик в ближайшее время приступит к выполнению задач в составе 114 бригады кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота.
«Яков Баляев» — это четвёртый корабль проекта 12700, построенный Средне-Невским судостроительным заводом по заказу ВМФ РФ.
В 2016 году предприятие передало заказчику головной корабль проекта — тральщик «Александр Обухов». В январе 2019 года флаг ВМФ был поднят на борту тральщика «Иван Антонов». В декабре того же года в состав ВМФ РФ вошёл третий корабль «Владимир Емельянов». Сейчас на Средне-Невском судостроительном заводе в разной степени готовности находятся еще четыре корабля проекта 12700 «Александрит».
Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в интересах ВМФ. Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом, корабль может не входить в опасную зону — поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно с помощью телеуправляемых подводных аппаратов и безэкипажного катера.
При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса меньше металлического, при этом значительно увеличивается его прочность. Такой корпус не подвержен коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен.
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