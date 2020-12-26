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26 декабря 2020 года во Владивостоке поднят Андреевский флаг на корабле противоминной обороны «Яков Баляев» проекта 12700.

Согласно планам командования ВМФ, новейший морской тральщик в ближайшее время приступит к выполнению задач в составе 114 бригады кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота.

«Яков Баляев» — это четвёртый корабль проекта 12700, построенный Средне-Невским судостроительным заводом по заказу ВМФ РФ.

В 2016 году предприятие передало заказчику головной корабль проекта — тральщик «Александр Обухов». В январе 2019 года флаг ВМФ был поднят на борту тральщика «Иван Антонов». В декабре того же года в состав ВМФ РФ вошёл третий корабль «Владимир Емельянов». Сейчас на Средне-Невском судостроительном заводе в разной степени готовности находятся еще четыре корабля проекта 12700 «Александрит».

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в интересах ВМФ. Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом, корабль может не входить в опасную зону — поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно с помощью телеуправляемых подводных аппаратов и безэкипажного катера.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса меньше металлического, при этом значительно увеличивается его прочность. Такой корпус не подвержен коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен.