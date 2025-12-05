На СНСЗ спущен на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов» проекта 12700
На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) состоялась церемония спуска на воду морского тральщика «Дмитрий Лысов» проекта 12700.
Тральщики проекта 12700 разработаны конструкторским бюро ОСК «Алмаз» по заказу ВМФ специально для борьбы с морскими минами. Они относятся к новому поколению минно-тральных сил и способны, не входя в опасную зону, обнаруживать подводные мины в воде акваторий и в морском грунте.
При строительстве кораблей этого типа применяются передовые отечественные технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. В частности, самый большой в мире корпус тральщиков изготовлен из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, но существенно прочнее. Это делает корпуса морских тральщиков проекта 12700 устойчивыми к коррозии, а срок их службы при соблюдении норм эксплуатации практически неограниченным.
