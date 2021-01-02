Около 20 единиц военной техники поступило российскую военную базу в Таджикистане в 2020 году

По плану оснащения войск в соединение были поставлены транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, автомобиль специального назначения «Тигр», новейший санитарный бронеавтомобиль «Линза», мастерские технического обслуживания МТО-УБ1 на базе высокопроходимого автомобиля «Урал», а также техника тыла.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.