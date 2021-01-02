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Армия и Флот

Около 20 единиц военной техники поступило российскую военную базу в Таджикистане в 2020 году

По плану оснащения войск в соединение были поставлены транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, автомобиль специального назначения «Тигр», новейший санитарный бронеавтомобиль «Линза», мастерские технического обслуживания МТО-УБ1 на базе высокопроходимого автомобиля «Урал», а также техника тыла.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12332583@egNews

Ми-8МТВ5-1, БМП-2М, МТО-УБ1, Минобороны, ЦВО
  • Александр Сенин Александр Сенин
    02.01.2118:35:48

    Новейший санитарный бронеавтомобиль «Линза» создан на базе бронемашины «Тайфун-К».Предназначен в первую очередь для эвакуации раненных с полей боя. Отличается высокой проходимостью. Бронезащита машины выдерживает обстрел из стрелкового оружия в том числе и бронебойно-зажигательными боеприпасами. Бронеавтомобиль выдерживает подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте под колесом. «Линза» состоит из двух местной кабины и отсека для перевозки раненных, в котором можно разместить четырех человек в положении лежа, либо до шести в положении сидя. Прошла обкатку в Сирии.

    #1220879
    • user78 user78
      02.01.2121:56:56

      Новейший санитарный бронеавтомобиль «Линза» создан на базе бронемашины «Тайфун-К"

      Ну и хорошо бы фото добавить, выглядит «Линза» очень круто!

       © function.mil.ru

       © Фото из открытых источников

       © roscongress.org

       © mcdn.tvzvezda.ru

            

      Отредактировано: user78~21:57 02.01.21
      #1220900
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