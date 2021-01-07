Подразделения РХБЗ ЦВО получили новые тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка»

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Подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты в Саратовской области получили тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

ТОС-2 — самоходный реактивный огнемет нового поколения. Артустановка с 18 направляющими размещена на колесном вездеходном шасси «Торнадо-У», что значительно повысило мобильность и упростило эксплуатацию системы. Стоящие на вооружении ВС РФ ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» передвигаются на шасси танка Т-72.

Боевая установка оснащена манипулятором и может перезаряжаться самостоятельно — в прежних версиях для этого требовалась транспортно-заряжающая машина. Также «Тосочка» имеет средства снижения заметности и комплекс оптико-электронного подавления для защиты от высокоточного оружия. ТОС-2 впервые продемонстрировали публично на параде Победы 24 июня 2020 года, сейчас она проходит испытания — в том числе в войсках.