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Армия и Флот

Подразделения РХБЗ ЦВО получили новые тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка»

 © rg.ru

Подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты в Саратовской области получили тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

ТОС-2 — самоходный реактивный огнемет нового поколения. Артустановка с 18 направляющими размещена на колесном вездеходном шасси «Торнадо-У», что значительно повысило мобильность и упростило эксплуатацию системы. Стоящие на вооружении ВС РФ ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» передвигаются на шасси танка Т-72.

Боевая установка оснащена манипулятором и может перезаряжаться самостоятельно — в прежних версиях для этого требовалась транспортно-заряжающая машина. Также «Тосочка» имеет средства снижения заметности и комплекс оптико-электронного подавления для защиты от высокоточного оружия. ТОС-2 впервые продемонстрировали публично на параде Победы 24 июня 2020 года, сейчас она проходит испытания — в том числе в войсках.
Источник: https://rg.ru/2021/01/06/reg-pfo/ti...ty-tosochka-postupili-v-vojska.html

ТОС-2 Тосочка, Торнадо-У, Минобороны, Саратовская область, ЦВО
  • Александр Сенин Александр Сенин
    07.01.2118:05:56

    комплекс оптико-электронного подавления для защиты от высокоточного оружия. Такую штуку надо и на другую технику и не только. Актуально.

    #1221350
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