Горные мотострелки ЮВО получили партию модернизированных бронированных тягачей-транспортеров

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Мотострелковые подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в горных районах Юга России получили по гособоронзаказу партию из более чем 50 модернизированных малых тягачей легко-бронированных (МТ-ЛБ ВМ1К).

Данная модификация хорошо зарекомендовавшего себя тягача приспособлена для работы на высокогорье, обладает современным отечественным двигателем ЯМЗ-238БЛ-1 повышенной мощности в 310 л.с. Внутри машины размещена новая радиостанция, а также новый отопитель для десантного отсека.

Всего в войска Южного военного округа (ЮВО) в 2020 году поступило около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники.

Таким образом, доля современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам — до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 14 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.