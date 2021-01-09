Новые детские сады открыты в регионах России

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4 января 2021 года в Орле был открыт новый детский сад на 155 мест, 80 из них — для детей до 3 лет.

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© regionorel.ru

© regionorel.ru

© regionorel.ru

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© regionorel.ru

© regionorel.ru

В новом детском саду есть интерактивная песочница айсен-бокс.

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16 декабря 2020 года в Ижевске был открыт детский сад на 116 мест.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Новый детсад позволит разгрузить не менее трёх детских садов, расположенных на Воткинском шоссе.

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28 декабря в селе КарпогорыАрхангельской области был открыт детский сад на 220 мест, который возвели в рамках национального проекта «Демография».

© cdn17.echosevera.ru

Новый детсад позволил полностью решить вопрос с очередью детей в дошкольные учреждения.

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28 декабря в Воронеже был открыт новый детский сад на 100 мест.

На первом этаже будут располагаться группы для младшего и среднего возраста, зал для занятий физкультурой, медицинский и пищевой блоки, а также кабинет заведующей, хозяйственные и технические помещения. На втором этаже — старшая группа и две подготовительные, методический кабинет, кабинет психолога и зал для музыкальных занятий с костюмерной.

На уличной территории для каждой группы детей организована своя прогулочная площадка и общая зона для спорта, на которой есть весь необходимый инвентарь для уличных занятий физкультурой. Напольное покрытие на площадках сделано из резиновой плитки. Также планируется озеленение всей территории.

© m.pln24.ru

30 декабря в деревне Неелово Псковской области был открыт детский сад на 270 мест, который был построен в рамках нацпроекта «Демография».

© m.pln24.ru

© m.pln24.ru

© m.pln24.ru

В детском саду имеются групповые помещения, включая ясельные группы, спортивный, музыкальный зал с интерактивным уголком, прачечная и пищеблок, а также пост охраны.

Стоимость строительства детсада составила 203 млн рублей.

https://susanin...0201216-279777/

http://tv-guber...yj_detskij_sad/

https://www.ech...9e0c47da54.html

https://m.pln24...ety/401620.html

https://regiono..._fotoreportazh/