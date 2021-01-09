Новые детские сады открыты в регионах России
4 января 2021 года в Орле был открыт новый детский сад на 155 мест, 80 из них — для детей до 3 лет.
В новом детском саду есть интерактивная песочница айсен-бокс.
16 декабря 2020 года в Ижевске был открыт детский сад на 116 мест.
Новый детсад позволит разгрузить не менее трёх детских садов, расположенных на Воткинском шоссе.
28 декабря в селе КарпогорыАрхангельской области был открыт детский сад на 220 мест, который возвели в рамках национального проекта «Демография».
Новый детсад позволил полностью решить вопрос с очередью детей в дошкольные учреждения.
28 декабря в Воронеже был открыт новый детский сад на 100 мест.
На первом этаже будут располагаться группы для младшего и среднего возраста, зал для занятий физкультурой, медицинский и пищевой блоки, а также кабинет заведующей, хозяйственные и технические помещения. На втором этаже — старшая группа и две подготовительные, методический кабинет, кабинет психолога и зал для музыкальных занятий с костюмерной.
На уличной территории для каждой группы детей организована своя прогулочная площадка и общая зона для спорта, на которой есть весь необходимый инвентарь для уличных занятий физкультурой. Напольное покрытие на площадках сделано из резиновой плитки. Также планируется озеленение всей территории.
30 декабря в деревне Неелово Псковской области был открыт детский сад на 270 мест, который был построен в рамках нацпроекта «Демография».
В детском саду имеются групповые помещения, включая ясельные группы, спортивный, музыкальный зал с интерактивным уголком, прачечная и пищеблок, а также пост охраны.
Стоимость строительства детсада составила 203 млн рублей.
https://susanin...0201216-279777/
http://tv-guber...yj_detskij_sad/
https://www.ech...9e0c47da54.html
https://m.pln24...ety/401620.html
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09.01.2117:20:00
09.01.2118:10:37