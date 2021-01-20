ИБП СИПБ сертифицирован ОС Astra Linux

Проведена серия проверок совместимости источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux Special и Common Edition. Результаты испытаний показали, что оборудование корректно работает с отечественной ОС и позволяет в полной мере использовать все преимущества системы бесперебойного питания. По итогам тестирования совместимость ИБП СИПБ была официально подтверждена сертификатами в рамках партнерской программы Ready for Astra Linux.

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Москва, 18 января 2021 года. — ГК Astra Linux, лидер российского рынка операционных систем и средств виртуализации, и компания «Парус электро», российский разработчик и производитель источников бесперебойного питания (ИБП), сообщают об успешном завершении испытаний совместимости устройств серии СИПБ и операционных систем семейства Astra Linux.

Для тестирования был предоставлен источник бесперебойного питания серии СИПБ, который подключали USB-кабелем к автоматизированным рабочим местам под управлением ОС специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6, в том числе с установленным бюллетенем безопасности UPDATE 6, и ОС общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12.29.

В ходе испытания установлено, что источник бесперебойного питания СИПБ подключается и функционирует корректно. Управление и мониторинг состояния ИБП, а также завершение работы ОС при отключении питания осуществлены успешно. Программные средства управления стабильно контролируют статус электропитания системы, могут определять аварии в электросети и при снижении уровня заряда аккумуляторов ИБП до установленного значения выполняют завершение работы или гибернацию системы. Результаты проведенного исследования на совместимость показали пригодность к применению ИБП СИПБ с обеими операционными системами Astra Linux и были официально подтверждены сертификатами Ready for Astra Linux 3662/2020 и 3663/2020.

«Благодаря применению технологии двойного преобразования ИБП „Связь инжиниринг“ обеспечивают надежное электропитание и бесперебойную работу серверов, центров обработки данных, систем телекоммуникации и связи, а также другого ответственного оборудования. Модельный ряд ИБП перекрывает диапазон мощностей от 1 кВА до 1560 кВА для единичного устройства, доступны исполнения для установки в 19'' шкафу, промышленные и модульные отказоустойчивые системы. Сертификация нашей продукции в рамках программы Ready for Astra Linux подтверждает, что ее могут применять без ограничений организации, использующие отечественную операционную систему, в том числе в защищенном исполнении», — рассказывает руководитель маркетинга компании «Парус электро» Морозов Алексей

«Мы искренне рады сотрудничеству с компанией „Парус электро“. Корректная работа источников бесперебойного питания с операционными системами, разработанными ГК Astra Linux, позволяет реализовать надежный программно-аппаратный комплекс и оптимизировать затраты на создание отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Отмечу, что установка и настройка необходимых пакетов для мониторинга и управления электропитанием не требует навыков программирования и может быть выполнена пользователем согласно инструкциям, разработанным нашими специалистами», — комментирует Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

«Парус электро» (www.parus-electro.ru) является российским разработчиком и производителем систем бесперебойного питания под брендом «Связь инжиниринг», а также другой преобразовательной техники. В продуктовом портфеле компании источники бесперебойного питания (ИБП) переменного и постоянного тока, аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы, энергосберегающее светодиодное освещение и другое оборудование. «Парус электро» выполняет весь комплекс работ, включая разработку, производство, поставку, пусконаладку и сервисное обслуживание решений для систем электропитания инфраструктурного оборудования.

Astra Linux (www.astralinux.ru)— один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. На рынке — с 2008 года. В команде Astra Linux сегодня трудится более 300 высокопрофессиональных разработчиков и сотрудников техподдержки. Широкая сеть технологических партнёров обеспечивает совместимость ОС Astra Linux с большинством программных и аппаратных продуктов на рынке. ГК Astra Linux — основной игрок на рынке импортозамещения и безопасности КИИ (критическая информационная инфраструктура). Все продукты Astra Linux входят в реестр Минкомсвязи России.