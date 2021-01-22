Мозг противоракетной обороны России стал считать быстрее в 10000 раз

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Многофункциональная РЛС «Дон-2Н» — центральный и самый сложный элемент российской системы ПРО, — прошел модернизацию и готовится к испытаниям. Производительность вычислительной системы выросла на четыре порядка, вчетверо уменьшился ее размер.

— Завершается модернизация приемной и передающей частей РЛС «Дон-2Н», продолжается монтаж и наладка нового оборудования.Завершены работы по изготовлению и монтажу модернизированного командно-вычислительного пункта, — рассказал «Красной звезде» командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук.

Командный пункт «Дона» работает на новой вычислительной системе, «Эльбрус-90С» с производительностью порядка 100 миллиардов операций в секунду. По данным из открытых источников, прежний «Эльбрус-2», занимавший в циклопическом здании РЛС целый этаж, мог выполнять не более 12,5 миллиона операций.

— Занимаемая аппаратурой площадь сократится в 4 раза, а потребляемая мощность — в 40. Благодаря значительному уменьшению числа блоков и ячеек существенно улучшатся надежность и ремонтопригодность комплекса. За счет многократного резервирования снизится время на восстановление боеготовности «Эльбрус-90С», — продолжил генерал.

Основная задача «Дон-2Н» — обнаружение, сопровождение, селекция и расчет траекторий баллистических целей, а также наведение на них противоракет. Фазированные антенные решетки на гранях усеченной пирамиды, в которую заключена станция, сканируют воздушное пространство и ближний космос на 4000 километров по азимуту и на 40 тысяч км — в высоту. Они способны различить предмет размером с теннисный мяч.

Также модернизированы стартовые позиции противоракет.