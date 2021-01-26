Новое производство медицинских масок и респираторов СПИРО-1000 запустили в Тверской области

© tvernews.ru

Кимрская фабрика им. Горького в Тверской области расширила производство — здесь открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии мощности предприятии достигли более 86 600 изделий в сутки.

«С учетом производства, которое введено на фабрике, фактически треть объема производства респираторов в России приходится на эту площадку. На днях подписан контракт на поставку продукции немецким заказчикам. Аналогичные контракты действуют с Чехией, Венгрией, прорабатываем поставки еще в ряд стран. «, — пояснили в правительстве Тверской области.

В 2020 году для расширения производства средств индивидуальной защиты Кимрская фабрика им. Горького получила заём Фонда развития промышленности РФ в рамках программы «Противоэпидемические проекты». Более 61 млн рублей направлено на ввод линии по выпуску респираторов СПИРО-1000. Производительность составляет 12 тыс. штук масок в час. Благодаря открытию нового цеха создано 90 новых рабочих мест.

Сейчас на предприятии работают 448 человек. По итогам 2020 года объем производства фабрики составил 933,7 млн рублей.

4 мая 2020 года на фабрике им. Горького было запущено производство медицинских респираторов «СПИРО-403». Сейчас, помимо респираторов и защитных масок, Кимрская фабрика им. Горького производит медицинские костюмы, пластиковую обувь, обувные чехлы. Сегодня это ведущее специализированное предприятие по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами. Среди широко известных изделий фабрики — респираторы ШБ-1 «Лепесток».

Фабрика имени Горького начала свою историю с 1925 года. Во время Великой Отечественной войны здесь выпускали продукцию для фронта. С 1959 года начали изготавливать средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами.

© vesti-tver.ru