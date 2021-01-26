Первое в мире фото британского штамма COVID-19 получили новосибирские учёные

Это удалось сделать благодаря специальному микроскопу, который увеличивает в 100 тысяч раз.

ФБУН ГНЦ «Вектор» впервые в мире сфотографировал штамм коронавируса, который выявили и получили от прилетевшего из Великобритании заражённого в декабре 2020 года. Снимок опубликовали на сайте Роспотребнадзора России.

Сделать микрофотографию учёным удалось благодаря трансмиссионному электронному микроскопу при увеличении в 100 тысяч раз. Вирусная частица — округлой формы диаметром около 140 нанометров (одна миллиардная часть метра).

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В «Векторе» продолжают изучение свойств этого варианта нового коронавируса. Учёные исследуют структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

В федеральной службе добавили: разработанные Роспотребнадзором ПЦР-тесты обеспечивают надёжное выявление случаев инфицирования, а тест-системы могут отличить вариантный вирус от немутантных форм.

«Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины „ЭпиВакКорона“, в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Масштабный выпуск вакцины от новосибирских учёных планируется начать в феврале 2021 года.

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