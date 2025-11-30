Российские учёные создали алгоритм для разработки новых материалов прямо на обычном ноутбуке
Российские учёные представили алгоритм USPEX 25, который позволяет проводить сложные вычисления по разработке новых материалов прямо на обычном ноутбуке. Новинка снижает зависимость от суперкомпьютеров и открывает доступ к исследовательской работе для гораздо большего числа ученых.
Это открывает доступ к передовым инструментам с искусственным интеллектом для учёных по всему миру, включая регионы, не обладающие мощными вычислительными ресурсами.
«Любой школьник, любой учитель, любой учёный в любом провинциальном университете может теперь использовать алгоритм для того, чтобы открывать новые материалы. Теперь любой ноутбук становится суперкомпьютером для дизайна материалов», — заявил создатель алгоритма, профессор РАН Артём Оганов.
Вице-президент РАН академик Степан Калмыков подчеркнул фундаментальное значение алгоритма для современной науки. «Химия и биология стали точными науками, потому что от количества комбинаций, от количества факторов, которые влияют на ту или иную химическую реакцию. Получение того или иного химического соединения без математизации невозможно», — отметил академик.
Он также указал на геополитический и социальный аспект разработки:
«Когда мы переходим от суперкомпьютеров — малодоступных, в том числе для развивающихся стран — к персональным компьютерам, дельта отставания уменьшается <…> Мы фактически расширяем возможность развивающимся странам идти по пути научно-технического развития».
Директор Института катализа СО РАН академик Валерий Бухтияров рассказал, как после введения санкций доступ к новым типам катализаторов был закрыт, а их разработка традиционными методами занимает десятилетия. Новый алгоритм позволит резко ускорить такой поиск, проводя «перебор перед тем, как делать экспериментальную проверку».
Главный программист-разработчик USPEX Сергей Лепёшкин объяснил, что стократное увеличение производительности стало возможным благодаря интеграции нейронных сетей:
«Раньше мы производили расчёты с помощью квантовой химии, то есть взаимодействия атомов друг с другом. А сейчас появились нейронные сети, которые ускорили этот процесс в 100 раз». При этом для использования программы необходимо лишь скачать один файл с сайта, что практически снижает порог входа.
Разработчики планируют предоставить инструмент мировому научному сообществу, называя версию USPEX 25 демократизацией науки.
«Релиз новой версии алгоритма — это не просто вариант программы, это изменение самой парадигмы научного поиска», — констатировал академик Юрий Оганесян.
