В России начали серийное производство нового поколения корректируемых авиабомб

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Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС — Испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, завершены, началось их серийное производство, сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«У нас очень серьезные подвижки в минувшем году по производству как раз корректируемых авиационных бомб серии КАБ. Как по их качеству, так и по количеству. Завершены испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, заключены долгосрочные контракты на их поставку в строевые части Вооружённых сил Российской Федерации», — сказал Обносов в интервью, которое опубликовал еженедельник «Военно-промышленный курьер».

По словам гендиректора, уже началось серийное производство этих авиационных средств поражения.

«Мы в первую очередь нацелены на решение задач нашего главного заказчика — министерства обороны России», — сказал Обносов.