Новая линия по переработке пластика запущена в Перми

В столице Прикамья запущена новая линия глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов. Мощности установки позволяют производить более 50 наименований ПЭТ-тары, упаковки для молочной и мясной промышленности.

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Линия охватывает полный цикл производства — от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из восстановленного полимера. Установка позволяет переработать до тысячи тонн пластика в месяц.

Общий бюджет проекта составил 1,5 млрд рублей. На запуск нового производства Фонды развития промышленности РФ и Пермского края предоставили предприятию льготный заем в размере 520 млн рублей.

На линии производится полная очистка полимера от олигомеров и восстановление его кристаллической решетки, что позволяет перерабатывать его безграничное количество раз. Другой подобной комплексной линии не существует ни в России, ни в мире", — уточнил генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов.