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Производство

Новая линия по переработке пластика запущена в Перми

В столице Прикамья запущена новая линия глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов. Мощности установки позволяют производить более 50 наименований ПЭТ-тары, упаковки для молочной и мясной промышленности.

 © vesti-perm.ru

Линия охватывает полный цикл производства — от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий из восстановленного полимера. Установка позволяет переработать до тысячи тонн пластика в месяц.

Общий бюджет проекта составил 1,5 млрд рублей. На запуск нового производства Фонды развития промышленности РФ и Пермского края предоставили предприятию льготный заем в размере 520 млн рублей.

На линии производится полная очистка полимера от олигомеров и восстановление его кристаллической решетки, что позволяет перерабатывать его безграничное количество раз. Другой подобной комплексной линии не существует ни в России, ни в мире", — уточнил генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов.
Источник: https://riafan.ru/region/perm/13777...erabotke-plastika-zapushena-v-permi

экология, Пермский край, переработка отходов, Упакс-Юнити
  • Александр Зрячих Александр Зрячих
    29.01.2109:48:38

    Однозначно ПЛЮС. Но, Крупнейшая в России линия по переработке пластика позволяет переработать до тысячи тонн пластика в месяц. При этом в России ежегодно образуется около 3 миллионов тонн пластиковых отходов. Выходит масштаб линии не такой уж великий и заголовок статьи стоит поправить, слишком уж необоснованы амбиции. Либо есть ошибка в возможностях этой самой линии?

    #1223526
    • Нет аватара post0
      29.01.2109:56:44

      Тут не нужно путать виды пластика. Речь идет о пищевом пластике и его переработке. Я думаю огромную часть пластиковых отходов занимает промышленный пластик (детали машин, канистры и другое), но подобные «отходы» перерабатывают на других предприятиях и совсем в других масштабах.

      #1223529
    • Нет аватара Vitsl
      29.01.2109:57:22

      Поправил, не будем поддаваться на эмоции журналистов.

      #1223530
  • Alex M Alex M
    29.01.2115:41:47

    На линии производится полная очистка полимера от олигомеров и восстановление его кристаллической решетки, что позволяет перерабатывать его безграничное количество раз

    Если так, то не зря я сдаю в переработку, я фанат раздельного сбора. Но стоит отметить, что нужно просто ограничить число видов упаковочного пластика. Да, если запретить невозможно его вообще, то хотя бы оставить PET (LDPE, HDPE) и 5 PP, а всякие PS (особенно вспененный), PVC и тем более непонятные 7 other и композиты — запретить. Композитные не поддаются переработке вовсе, 7 это вообще непонятно что, 9х тоже не перерабатывается.

    Но всё это многообразие это пережитки прошлого, когда вообще никто не думал о переработке, когда было реально всё равно из чего делать. Зато сейчас реально стоит просто сосредоточиться только на паре из них, типа PET и PP, что позволяет обеспечить все необходимые виды упаковки (мягкие жесткие бутылки коробки и так далее) со всем спектром физических свойств.

    Другой подобной комплексной линии не существует ни в России, ни в мире

    В смысле, просто в мире это делается на разных предприятиях или речь о каком-то новом методе переработки?

    #1223558
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