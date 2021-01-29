В Московской области открылся инфекционный центр «Лапино‑4»

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В подмосковном Одинцово 29 января открылся инфекционный центр «Лапино-4». Его площадь составляет 4,2 тыс. м3

В центре будут лечить пациентов с хирургической патологией, осложненной коронавирусом, оказывать услуги по родовспоможению. Там также создали отделение компьютерной томографии. В двухэтажном корпусе находится стационар на 100 коек, в том числе 12 реанимационных, которые оснащены по последнему слову техники. Во всех палатах есть подача кислорода.

Общий объем инвестиций в проект составил 800 млн рублей.

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Лечиться в центре можно будет также по программам ДМС и ОМС — на бесплатной основе.

В инфекционном центре создали около 130 рабочих мест. «Лапино-4» позволит хирургическому корпусу «Лапино-2″ вернуться к оказанию медицинской помощи по своему основному профилю — онкология.

Медицинский центр открыт при сотрудничестве с Министерством обороны и „Ростехом“.

"Лапино» входит в группу компаний «Мать и дитя», включающей 42 медучреждения в 25 регионах. В 2020 году в госпитале прошли лечение около 10 тысяч жителей Подмосковья, из них четверть — по ОМС.

© radio1.news

© radio1.news

© mamadeti.ru

© radio1.news

© mamadeti.ru