Компания «Вартон» выпускает светильники-рециркуляторы с УФ-лампами
Компания «Вартон» (г.Москва) начала выпуск светильников-рециркуляторов воздуха с ультрафиолетовыми лампами для потолочного размещения. Принцип действия рециркуляторов воздуха основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Отличительной особенностью является совмещение светодиодного светильника и рециркулятора воздуха с УФ-лампами в одном аппарате. Аппараты предназначены для общего освещения различных помещений в общественных, производственых, административных, офисных и иных зданиях и обеспечивают обеззараживание воздуха за счет применения ультрафиолета.
Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.
В письме Роспотребнадзора
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Области применения рециркулятора:
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Административные и офисные пространства
- Торговые центры и магазины
- Ветклиники и зоомагазины
- Помещения сферы общественного питания
- Салоны красоты и парихмахерские
- Квартиры и загородные дома
- Медицинские и спортивные учреждения
- Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
- Помещения банковских и финансовых учреждений
- Агропромышленные предприятия
- Вокзалы и станции общественного транспорта
Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться светильник-рециркулятор
Описание работы
Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.
Принцип работы:
- Воздух проходит через фильтр;
- Попадает в короб УФ-излучателя;
- Обеззараживается;
- Очищенный воздух выходит с другой стороны светильника вниз, также проходя через фильтр.
Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи в режиме рециркуляции никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Потолочный встраиваемый светильник-рециркулятор «UV 070»
Совмещенный с УФ-рециркулятором светодиодный светильник с функцией обеззараживания воздуха. Имеет 2 независимые системы: обеззараживающую с 2-мя УФ-лампами и стандартную со светодиодными модулями. Используется в офисах, медицинских учреждениях, производственных предприятиях и других общественных пространствах, где требуется бактерицидная обработка воздуха.
Светильник предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Для встраивания в длинную ячейку потолка размером 60×120см можно использовать «UV 070» с закрытием неиспользуемого пространства. Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.
Схема монтажа в потолок
Встраивание в потолок «Грильято».
Технические характеристики
- Производительность 50 м³/час
- Потребление 30Вт + 33Вт ультрафиолетовый блок
- Напряжение питания сети 220 В +/- 10%
- Степень защиты (IP) IP54
- Ударопрочность по стандарту EN 50102 IK08
- Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4
- Срок службы УФ-ламп 8 000 часов
- Уровень шума не выше 35 дБ
- Габариты 595×595×126
Компания производит более 20 моделей светильников-рециркуляторов для накладного и встраиваемого монтажа.
О компании
Производственные мощности компании «Вартон» размещены на территории России. Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. Собственное производство «Вартон», расположенное в г. Богородицк Тульской области, осуществляет полный цикл работ по созданию и изготовлению светильников для профессионального освещения.
- уличного освещения;
- промышленных зданий и складских помещений;
- чистых помещений;
- административных зданий;
- торгово-развлекательных комплексов;
- школ и образовательных учреждений.
Конструкторское бюро «Вартон» позволяет проектировать и производить светильники не только для массового производства, но и по индивидуальному заказу. Вся продукция компании соответствует высоким требованиям европейского законодательства и проходит обязательную и добровольную сертификацию в России.
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