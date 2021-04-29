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Электроника и электротехника

Компания «Вартон» выпускает светильники-рециркуляторы с УФ-лампами

 © clck.ru

Компания «Вартон» (г.Москва) начала выпуск светильников-рециркуляторов воздуха с ультрафиолетовыми лампами для потолочного размещения. Принцип действия рециркуляторов воздуха основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью является совмещение светодиодного светильника и рециркулятора воздуха с УФ-лампами в одном аппарате. Аппараты предназначены для общего освещения различных помещений в общественных, производственых, административных, офисных и иных зданиях и обеспечивают обеззараживание воздуха за счет применения ультрафиолета.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

  1. Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
  2. Легко монтируются и обслуживаются,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
  6. Простая замена ультрафиолетовых ламп,
  7. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Области применения рециркулятора:

  • Школы, детские сады и другие образовательные организации
  • Административные и офисные пространства
  • Торговые центры и магазины
  • Ветклиники и зоомагазины
  • Помещения сферы общественного питания
  • Салоны красоты и парихмахерские
  • Квартиры и загородные дома
  • Медицинские и спортивные учреждения
  • Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
  • Помещения банковских и финансовых учреждений
  • Агропромышленные предприятия
  • Вокзалы и станции общественного транспорта

Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться светильник-рециркулятор

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

 © clck.ru

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Принцип работы:

  1. Воздух проходит через фильтр;
  2. Попадает в короб УФ-излучателя;
  3. Обеззараживается;
  4. Очищенный воздух выходит с другой стороны светильника вниз, также проходя через фильтр.

Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи в режиме рециркуляции никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Потолочный встраиваемый светильник-рециркулятор «UV 070»

Совмещенный с УФ-рециркулятором светодиодный светильник с функцией обеззараживания воздуха. Имеет 2 независимые системы: обеззараживающую с 2-мя УФ-лампами и стандартную со светодиодными модулями. Используется в офисах, медицинских учреждениях, производственных предприятиях и других общественных пространствах, где требуется бактерицидная обработка воздуха.

Светильник предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Для встраивания в длинную ячейку потолка размером 60×120см можно использовать «UV 070» с закрытием неиспользуемого пространства. Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.

Схема монтажа в потолок

 © clck.ru

 © clck.ru

Встраивание в потолок «Грильято».

 © clck.ru

Технические характеристики

  1. Производительность 50 м³/час
  2. Потребление 30Вт + 33Вт ультрафиолетовый блок
  3. Напряжение питания сети 220 В +/- 10%
  4. Степень защиты (IP) IP54
  5. Ударопрочность по стандарту EN 50102 IK08
  6. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4
  7. Срок службы УФ-ламп 8 000 часов
  8. Уровень шума не выше 35 дБ
  9. Габариты 595×595×126

Компания производит более 20 моделей светильников-рециркуляторов для накладного и встраиваемого монтажа.

О компании

Производственные мощности компании «Вартон» размещены на территории России. Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. Собственное производство «Вартон», расположенное в г. Богородицк Тульской области, осуществляет полный цикл работ по созданию и изготовлению светильников для профессионального освещения.

  • уличного освещения;
  • промышленных зданий и складских помещений;
  • чистых помещений;
  • административных зданий;
  • торгово-развлекательных комплексов;
  • школ и образовательных учреждений.

Конструкторское бюро «Вартон» позволяет проектировать и производить светильники не только для массового производства, но и по индивидуальному заказу. Вся продукция компании соответствует высоким требованиям европейского законодательства и проходит обязательную и добровольную сертификацию в России.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.varton.ru,
  2. www.vnisi.ru «О использовании ультрафиолетового излучения для борьбы с распространением COVID-19»


Московская область, Вартон, рециркуляторы воздуха, малый и средний бизнес
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