Компания «Вартон» выпускает светильники-рециркуляторы с УФ-лампами

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Компания «Вартон» (г.Москва) начала выпуск светильников-рециркуляторов воздуха с ультрафиолетовыми лампами для потолочного размещения. Принцип действия рециркуляторов воздуха основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью является совмещение светодиодного светильника и рециркулятора воздуха с УФ-лампами в одном аппарате. Аппараты предназначены для общего освещения различных помещений в общественных, производственых, административных, офисных и иных зданиях и обеспечивают обеззараживание воздуха за счет применения ультрафиолета.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппарат легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Области применения рециркулятора:

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Административные и офисные пространства

Торговые центры и магазины

Ветклиники и зоомагазины

Помещения сферы общественного питания

Салоны красоты и парихмахерские

Квартиры и загородные дома

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности

Помещения банковских и финансовых учреждений

Агропромышленные предприятия

Вокзалы и станции общественного транспорта

Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться светильник-рециркулятор

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Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Принцип работы:

Воздух проходит через фильтр; Попадает в короб УФ-излучателя; Обеззараживается; Очищенный воздух выходит с другой стороны светильника вниз, также проходя через фильтр.

Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи в режиме рециркуляции никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Потолочный встраиваемый светильник-рециркулятор «UV 070»

Совмещенный с УФ-рециркулятором светодиодный светильник с функцией обеззараживания воздуха. Имеет 2 независимые системы: обеззараживающую с 2-мя УФ-лампами и стандартную со светодиодными модулями. Используется в офисах, медицинских учреждениях, производственных предприятиях и других общественных пространствах, где требуется бактерицидная обработка воздуха.

Светильник предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. Для встраивания в длинную ячейку потолка размером 60×120см можно использовать «UV 070» с закрытием неиспользуемого пространства. Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.

Схема монтажа в потолок

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Встраивание в потолок «Грильято».

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Технические характеристики

Производительность 50 м³/час Потребление 30Вт + 33Вт ультрафиолетовый блок Напряжение питания сети 220 В +/- 10% Степень защиты (IP) IP54 Ударопрочность по стандарту EN 50102 IK08 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Срок службы УФ-ламп 8 000 часов Уровень шума не выше 35 дБ Габариты 595×595×126

Компания производит более 20 моделей светильников-рециркуляторов для накладного и встраиваемого монтажа.

О компании

Производственные мощности компании «Вартон» размещены на территории России. Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. Собственное производство «Вартон», расположенное в г. Богородицк Тульской области, осуществляет полный цикл работ по созданию и изготовлению светильников для профессионального освещения.

уличного освещения;

промышленных зданий и складских помещений;

чистых помещений;

административных зданий;

торгово-развлекательных комплексов;

школ и образовательных учреждений.

Конструкторское бюро «Вартон» позволяет проектировать и производить светильники не только для массового производства, но и по индивидуальному заказу. Вся продукция компании соответствует высоким требованиям европейского законодательства и проходит обязательную и добровольную сертификацию в России.

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