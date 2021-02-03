В Пермском крае запущена новая линия по производству полутвердых и твердых сыров

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Новая линия по производству сыров, которая была введена взамен старой в ООО «МаСКо» (Чернушинский маслосыркомбинат), позволит в два раза увеличить объемы его изготовления, а также даст возможность выпускать другие типы продукта.

В новом цехе есть все необходимое для изготовления четырех групп сыров: голландской, костромской, швейцарской (маасдам и пр.) и итальянской (пармезан).

Плановая мощность новой линии — 4 тыс. тонн сыра в год. Это больше потребностей жителей Пермского края, поэтому хватит на импортозамещение продукции в других регионах. На данный момент прорабатывается вопрос о поставке сыров в Москву и Санкт-Петербург. В перспективе половину из производимой продукции планируеся отправлять на экспорт.

Директор предприятия отметила, что модернизацию производства на комбинате начали с реконструкции административно-бытового корпуса. «Прежде всего, решили создать комфортные условия для работы наших сотрудников — оборудовать раздевалки, душевые, лицензированный медицинский кабинет, столовую. После этого мы занялись преобразованием творожного цеха. «, — уточнила глава предприятия Яна Яркина.

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Для создания современного производственного цеха были отремонтированы аппаратное отделение, лаборатория, помещения подготовки очищенной воды, автоматизированной мойки, варки, заготовки в рассоле, упаковки сыра и три камеры созревания готовой продукции. Перед установкой нового оборудования на комбинате полностью обновили паровую и канализационную сеть, сети холодного и горячего водоснабжения, электрические коммуникации, заменили систему вентиляции. В аппаратном отделении была обновлена техника для очистки всего поступающего на комбинат молока-сырья. Это было необходимо для того чтобы совместить австрийское оборудования с тем, которое уже имеет на предприятии для изготовления цельномолочной продукции.

По информации ООО «МаСКо», для производства сыра заявленного объема линия будет перерабатывать по 125 тонн молока в сутки. Новое оборудование признано одним из лучших в мире, оно гарантирует выпуск сыра международного класса по качеству и с приемлемой для российского рынка себестоимостью.