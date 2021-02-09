Состоялся тестовый пуск первого в России производства мелованного коробочного картона

Фото: Тимофей Калмаков 59.ru © static.ngs.ru

Церемония тестового пуска подготовительного производства мелованного картона состоялась 5 февраля в Пермском крае на ЦБК «Кама». Теперь оборудованию предстоит тонкая настройка, чтобы основа для создания мелованного картона — белёная химико-термомеханическая масса — имела требуемые свойства.

Новое высокотехнологичное производство по выпуску мелованного картона в Краснокамске — первое в России. Это импортозамещающий проект, где в качестве сырья используется древесина лиственных пород, в частности, осины.

Мелованный коробочный картон очень востребован на рынке: из него изготавливается одноразовая посуда, яркая упаковка для конфет, кондитерских изделий, соков, лекарств и так далее. Выход цехов на проектную мощность в 220 тысяч тонн в год позволит наполовину закрыть потребности российского рынка в мелованном коробочном картоне.

Новое производство ЦБК «Кама» вложено порядка 21 млрд рублей.

Оборудование поставлено австрийской компанией Andritz, ведущей в данном секторе обработки древесины.

5 февраля на целлюлозно-бумажном комбинате провели тест оборудования двух цехов: подготовки древесины и белёной химико-термомеханической массы. В первом лиственный баланс (стволы деревьев) превращаются в щепу, которая, поступая по транспортеру во второй цех, преобразовывается уже в конечное сырье для картона и далее идет в картоноделательную машину. Ее тестовый пуск также близок.

Фото: Тимофей Калмаков 59.ru © static.ngs.ru