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Новые заводы и цеха

Состоялся тестовый пуск первого в России производства мелованного коробочного картона

Фото: Тимофей Калмаков 59.ruФото: Тимофей Калмаков 59.ru © static.ngs.ru

Церемония тестового пуска подготовительного производства мелованного картона состоялась 5 февраля в Пермском крае на ЦБК «Кама». Теперь оборудованию предстоит тонкая настройка, чтобы основа для создания мелованного картона — белёная химико-термомеханическая масса — имела требуемые свойства.

Новое высокотехнологичное производство по выпуску мелованного картона в Краснокамске — первое в России. Это импортозамещающий проект, где в качестве сырья используется древесина лиственных пород, в частности, осины.

Мелованный коробочный картон очень востребован на рынке: из него изготавливается одноразовая посуда, яркая упаковка для конфет, кондитерских изделий, соков, лекарств и так далее. Выход цехов на проектную мощность в 220 тысяч тонн в год позволит наполовину закрыть потребности российского рынка в мелованном коробочном картоне.

Новое производство ЦБК «Кама» вложено порядка 21 млрд рублей.

Оборудование поставлено австрийской компанией Andritz, ведущей в данном секторе обработки древесины.

5 февраля на целлюлозно-бумажном комбинате провели тест оборудования двух цехов: подготовки древесины и белёной химико-термомеханической массы. В первом лиственный баланс (стволы деревьев) превращаются в щепу, которая, поступая по транспортеру во второй цех, преобразовывается уже в конечное сырье для картона и далее идет в картоноделательную машину. Ее тестовый пуск также близок.

Фото: Тимофей Калмаков 59.ruФото: Тимофей Калмаков 59.ru © static.ngs.ru
Источник: https://zwezda.su/economy/2021/02/n...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Пермский край, бумажная промышленность, импортозамещение
  • Великоросс Великоросс
    09.02.2116:24:02

     © v-kurse.ru

    — Предприятие и город — одно целое. С началом строительства производства получил развитие наш город. Особенно меня радует, что сегодня здесь идет набор сотрудников. Предполагается порядка 400 новых рабочих мест. Это значительный вклад в экономику не только нашего города, но и страны. Поэтому я хочу выразить благодарность руководству предприятия, которое нашло в себе силы и средства строить такой завод, — заявил во время торжественного запуска глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.

    #1224916
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