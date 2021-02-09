Состоялся тестовый пуск первого в России производства мелованного коробочного картона
Фото: Тимофей Калмаков 59.ru © static.ngs.ru
Церемония тестового пуска подготовительного производства мелованного картона состоялась 5 февраля в Пермском крае на ЦБК «Кама». Теперь оборудованию предстоит тонкая настройка, чтобы основа для создания мелованного картона — белёная химико-термомеханическая масса — имела требуемые свойства.
Новое высокотехнологичное производство по выпуску мелованного картона в Краснокамске — первое в России. Это импортозамещающий проект, где в качестве сырья используется древесина лиственных пород, в частности, осины.
Мелованный коробочный картон очень востребован на рынке: из него изготавливается одноразовая посуда, яркая упаковка для конфет, кондитерских изделий, соков, лекарств и так далее. Выход цехов на проектную мощность в 220 тысяч тонн в год позволит наполовину закрыть потребности российского рынка в мелованном коробочном картоне.
Новое производство ЦБК «Кама» вложено порядка 21 млрд рублей.
Оборудование поставлено австрийской компанией Andritz, ведущей в данном секторе обработки древесины.
5 февраля на целлюлозно-бумажном комбинате провели тест оборудования двух цехов: подготовки древесины и белёной химико-термомеханической массы. В первом лиственный баланс (стволы деревьев) превращаются в щепу, которая, поступая по транспортеру во второй цех, преобразовывается уже в конечное сырье для картона и далее идет в картоноделательную машину. Ее тестовый пуск также близок.
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09.02.2116:24:02