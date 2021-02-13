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Новые детские сады открылись в регионах России в начале февраля в рамках нацпроекта проекта «Демография».

4 февраля 2021 года в Кемеровской области был открыт новый детский сад на 140 мест, который был возведен на месте аварийного деревянного.

Стоимость строительства составила более 190 млн рублей, выделенных из федерального, местного и областного бюджетов.

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© ako.ru

По сообщению пресс-службы правительства Кузбасса для детей раннего возраста созданы центры активности, в которых они смогут играть с песком и водой, рисовать, рассматривать иллюстрации, заниматься музыкой или чтением. В группах от 3 до 7 лет есть зона познавательного развития для изучения математики и грамоты, конструирования, исследования окружающей среды. В групповых комнатах для детей старшего дошкольного возраста много свободного пространства, установлены столы для самостоятельных занятий и контейнеры с разным игровым материалом.

В детсаду создана соляная комната, физкультурный и музыкальный залы. Также в детсаду оборудован мини-музей, посвященный работникам шахты «Ягуновская».

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5 февраля 2021 года в Краснодаре был открыт двухэтажный детский сад на 240 мест.

В детском саду имеются медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок,

кабинеты психолога и логопеда, зал для занятий физкультурой, музыкальных занятий,

благоустроенная территория с игровыми площадками и теневыми навесами.

начало возведения детсада 9 октября 2019 года © krd.ru

Строительство детского сада велось с октября 2019 года.

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5 февраля в г. Губкинский ЯНАО был открыт новый детский сад «Радуга» на 120 мест, строительство которого велось с 2019 года.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

В учреждении созданы есть площадки «Математическое развитие», «Интеллект-игра», «LEGO-конструирование и робототехника».

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1 февраля в Ростове-на-Дону новый детский сад на 300 мест принял первых 100 воспитанников.

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Площадь озеленения территории детсада составляет более 4000 кв.м, а детские игровые площадки с прорезиненным покрытием занимают площадь 1120 кв. м, дорожки выложены тротуарной плиткой. Установлены просторные и уютные беседки для занятий с детьми на свежем воздухе.

https://ako.ru/...sad-na-140-mest

https://krd.ru/...021_114044.html

https://vk.com/...8902_2464%2Fall

https://rostov-...ws/8902/121187/