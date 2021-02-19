В Астраханской области открылось движение по новому мосту через реку Ахтубу

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19 февраля открыто движение по новому железнодорожному мосту через реку Ахтубу. Общая длина нового инженерного сооружения составляет 494 м. Его конструкция состоит из 8 опор и 7 пролётных строений. Инвестиции ОАО «РЖД» в строительство объекта составили 3 млрд рублей.

Железнодорожный мостовой переход на 1485 километре участка Аксарайская — Трусово возведен рядом с действующим однопутным мостом, построенным в 1936 году. Теперь путь от Верхнего Баскунчака до Астрахани станет полностью двухпутным.

Сегодня по старому мосту проезжают до 75 пар пассажирских и грузовых составов в сутки. С введением в работу нового моста эта цифра возрастёт до 153 пар поездов. Это позволит усовершенствовать технологию перевозочного процесса с учётом роста грузопотока в направлении портов Юга России.

«Символично, что в юбилейный год 150-летия Приволжской железной дороги вводится в эксплуатацию железнодорожный мост через реку Ахтубу. Без наличия современной транспортной инфраструктуры невозможно обеспечить конкурентные условия для перевозки грузов. Одновременно мост будет содействовать внешней торговле Российской Федерации со странами Прикаспия и Ближнего Востока», — подчеркнул процессе строительно-монтажных работ применялись самые передовые технологии. Фундаменты промежуточных опор погружались на глубину от 18 до 33 м, верхние части буронабивных свай были объединены железобетонным ростверком. Пролётные строения собирались на месте строительства. Металлические конструкции соединялись поперечными балками, а также продольными и поперечными связями вдоль нижнего пояса. На протяжении всего сооружения произведена укладка железобетонных плит безбаластного мостового полотна", — подчеркнули на открытии моста.