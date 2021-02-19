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Транспорт и логистика

В Астраханской области открылось движение по новому мосту через реку Ахтубу

 © gudok.ru

19 февраля открыто движение по новому железнодорожному мосту через реку Ахтубу. Общая длина нового инженерного сооружения составляет 494 м. Его конструкция состоит из 8 опор и 7 пролётных строений. Инвестиции ОАО «РЖД» в строительство объекта составили 3 млрд рублей.

Железнодорожный мостовой переход на 1485 километре участка Аксарайская — Трусово возведен рядом с действующим однопутным мостом, построенным в 1936 году. Теперь путь от Верхнего Баскунчака до Астрахани станет полностью двухпутным.

Сегодня по старому мосту проезжают до 75 пар пассажирских и грузовых составов в сутки. С введением в работу нового моста эта цифра возрастёт до 153 пар поездов. Это позволит усовершенствовать технологию перевозочного процесса с учётом роста грузопотока в направлении портов Юга России.

«Символично, что в юбилейный год 150-летия Приволжской железной дороги вводится в эксплуатацию железнодорожный мост через реку Ахтубу. Без наличия современной транспортной инфраструктуры невозможно обеспечить конкурентные условия для перевозки грузов. Одновременно мост будет содействовать внешней торговле Российской Федерации со странами Прикаспия и Ближнего Востока», — подчеркнул процессе строительно-монтажных работ применялись самые передовые технологии. Фундаменты промежуточных опор погружались на глубину от 18 до 33 м, верхние части буронабивных свай были объединены железобетонным ростверком. Пролётные строения собирались на месте строительства. Металлические конструкции соединялись поперечными балками, а также продольными и поперечными связями вдоль нижнего пояса. На протяжении всего сооружения произведена укладка железобетонных плит безбаластного мостового полотна", — подчеркнули на открытии моста.
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1554027

РЖД, Астраханская область, новый мост
  • Нет аватара alexis
    19.02.2114:02:11

    Первая новость от меня за почти три года регистрации, друзья    

    Надеюсь, всё сделал правильно по оформлению.

    Но сама новость действительно важная для железнодорожной индустрии. Я рад, что стал первым, кто её привнёс на эту замечательную площадку.

    #1225751
    • Нет аватара cheri
      19.02.2117:18:59

      Молодец, все правильно сделал.

      Плюс в карму.

      #1225782
  • Alexander V Alexander V
    19.02.2114:02:23

    Какие страны они считают Ближним Востоком? Там вроде Средняя Азия и Кавказ поблизости.

    #1225752
    • Нет аватара alexis
      19.02.2114:04:52

      Так Турция, по всей видимости. Ведь пустили же железнодорожную доставку грузов из Турции в Россию через Кавказ. Видимо, в дальнейшем хотят привлечь Казахстан на эту линию для перевалки грузов в Турцию (или обратно).

      #1225753
      • Alexander V Alexander V
        19.02.2114:06:55

        Из Турции наверное через Грузию идет?

        #1225754
        • Нет аватара alexis
          19.02.2114:08:00

          Верно. > Турция (Карс) > Грузия > Азербайджан > Россия (> Казахстан)

          #1225755
          • Alexander V Alexander V
            19.02.2114:11:24

            Если через Астрахань проходит, (а иначе видимо никак), то и Волгоградской области достанется от этого маршрута.

            #1225756
            • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
              19.02.2117:57:46

              Там два маршрута, через Астрахань и через Краснодар-Ростов. Но второй сильно перегружен.

              #1225793
  • Александр Сенин Александр Сенин
    19.02.2116:25:18

    Мосты, дороги способствуют развитию. Обороту и денег, и товаров и услуг.

    #1225773
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